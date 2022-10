Frango frito moderninho: dona do Outback lança Aussie Grill, nova marca de restaurantes físicos

O grupo Bloomin’ Brands, também detentor das marcas Outback Steakhouse e Abbraccio no Brasil, acaba de anunciar que sua marca mais jovem, o Aussie Grill, inaugura dois restaurantes físicos ainda neste segundo semestre.

A marca, que tem o frango frito como carro-chefe do menu, fará um investimento de mais de R$ 3 milhões em expansão e prevê uma abertura em São Paulo, no dia 7 de novembro, e outra no Rio de Janeiro, no dia 21 do mesmo mês. Até então, a operação funcionava somente via delivery.

A Aussie Grill quer ser a “irmã descolada” do grupo Bloomin’ Brands. Os restaurantes terão sistema de autosserviço e uma arquitetura moderna que remete às metrópoles australianas, semelhante ao estilo do Jerônimo, restaurante de smash burger do grupo Madero.

Segundo Marisa Palhares, gerente de Marketing do Aussie Grill, o menu contará com combinações inusitadas – “bem diferentonas mesmo” –, além de novas sobremesas e sanduíches. “O consumidor pode esperar por bastante indulgência”, disse ela.

Em São Paulo, a nova unidade será no Shopping Eldorado, em Pinheiros. Já no Rio de Janeiro, o restaurante chega ao Shopping New York City Center, atendendo ao público da Barra da Tijuca.

No último ano, o grupo investiu R$ 75 milhões na abertura de 16 restaurantes Outback e um Abbraccio. A Aussie Grill já está presente em mais de 20 cidades via delivery – são 84 unidades virtuais após dois anos da marca no Brasil.

Com a abertura das duas lojas físicas, estão abertas 40 vagas de emprego. Os interessados poderão se inscrever no site.