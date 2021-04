Escritório que nasceu num Gol preto mira R$ 3 bilhões com BTG

Dez anos atrás e recém-saídos da faculdade, os empreendedores André Souza e Hugo Otani rodaram o Brasil num Gol Preto em busca da melhor praça para um escritório de agentes autônomos. Hoje, os dois, junto com o sócio Igor Abreu, miram fechar 2022 com 3 bilhões de reais sob custódia. Entre os dois episódios, uma história que mostra o tamanho das oportunidades no mercado financeiro brasileiro.

Souza e Otani estudaram na Universidade Estadual de Maringá e começaram a carreira na XP Investimentos. Amigos, viram que havia espaço para crescer num mercado incipiente, dominado pelos grandes bancos e por taxas de juros historicamente altas que turbinavam os investimentos na poupança.

Para escolher a cidade em que se fixariam, os dois amigos decidiram rodar o Brasil, do Sul ao Nordeste, no carro de Otani. A viagem durou dois meses, em que os dois percorreram 10 mil quilômetros, sem ar condicionado. Começou pela cidade com o maior PIB per capita na época -- Matão, no interior de São Paulo. E terminou numa das com menor, São Luís, no Maranhão. Mas foi justamente lá que a dupla se instalou.

"Vimos que havia um enorme público alvo potencial desatendido. O problema é que não conhecíamos ninguém em São Luís", diz Souza, hoje com 32 anos. Na cidade, ele e o sócio trocaram o Gol por um Celta Azul e trataram de se fazer conhecidos em reuniões empresariais e de profissionais liberais. Passaram também a fazer reuniões sobre empreendedorismo com jovens empresários locais.

Foi também numa dessas reuniões que conheceram Abreu, na época executivo de finanças numa empresa da família. "Aos poucos, fomos subindo e chegando aos grandes clientes. É uma construção que leva tempo", diz Souza. A Perspective fechou 2020 com 400 milhões de reais sob custódia e se consolidou como o maior escritório de agentes autônomos do Maranhão.

Em apenas um mês, a Perspective conseguiu migrar 100 milhões de reais. A meta é migrar tudo em alguns meses e crescer quase oito vezes em dois anos, com uma nova estratégia. Em fevereiro a empresa trocou a XP pelo BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a Exame), e passou a oferecer uma gama maior de produtos e serviços a seus clientes. A forma de fisgar clientes também mudou.

No atendimento presencial, o tíquete médio tem subido, para a casa dos 500.000 reais. A companhia abriu em 2019 um escritório na Vila Olímpia, em São Paulo, onde está desde então disputando clientes no mercado mais competitivo do Brasil. A unidade já tem mais de 20 funcionários, incluindo toda a equipe de tecnologia.

Mas é no online onde estão as maiores oportunidades. Souza afirma que a pandemia acelerou a migração do mercado para o digital, o que abriu as portas de todo o país para empreendedores como ele, que navegam bem em vídeos e nas redes sociais. Seu canal Lucro do Dia tem mais de 25.000 inscritos. A ideia é seguir investindo em conteúdo para educação financeira e para a captura de mais e mais clientes.

Aos poucos, os sócios da Perspective pretendem também abrir oportunidades para seus clientes junto ao BTG, o maior banco de investimentos da América Latina. Souza pretende, sempre que a pandemia permitir, seguir uma rotina de um mês em São Luís, e outro em São Paulo para acompanhar de perto a execução do ambicioso plano de crescimento. Mas, desta vez, viajando de avião.