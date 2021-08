Empresa de Jack Dorsey compra serviço de pagamentos por US$29 bilhões

A plataforma de pagamentos Square do co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que vai adquirir a empresa australiana de tecnologia financeira Afterpay por US$29 bilhões.

“Square e Afterpay têm um propósito comum. Construímos nosso negócio para tornar o sistema financeiro mais justo, acessível e inclusivo, e a Afterpay construiu uma marca confiável alinhada com esses princípios ”, disse Jack Dorsey em comunicado.

A empresa vai comprar todas as ações emitidas pela Afterpay com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Square em 30 de julho de 2021. A transação deve ocorrer no primeiro trimestre de 2022.

Os acionistas vão receber uma taxa de conversão fixa de 0,375 ações ordinárias da Square para cada ação ordinária da Afterpay. O relatório observou que a Square pode decidir pagar até 1% do valor total em dinheiro.

A Square também vai estabelecer uma listagem secundária na Australian Securities Exchange (ASX) para permitir que os acionistas da Afterpay negociem as ações da Square via CHESS Depositary Interests (CDIs) na bolsa de valores.

Após a conclusão da transação, os executivos da Afterpay vão se juntar à Square para ajudar a liderar os negócios.