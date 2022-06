Embraer: Eve e Falcon Aviation fecham parceria para introduzir eVTOL em Dubai

A Embraer informa que em abril, uma subsidiária da Eve Holding, Inc. e Falcon Aviation Services, uma empresa de serviços de aviação executiva que atua na região do Oriente Médio e África, assinaram uma Carta de Intenção (LOL, na sigla em inglês) para até 35 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

Com entregas previstas para começar em 2026, a parceria apresentará os primeiros voos turísticos de eVTOL partindo do Atlantis, The Palm em Dubai. A Eve e a Falcon trabalharão em conjunto com parceiros e autoridades locais para apoiar o desenvolvimento do ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês) para os Emirados Árabes Unidos (EAU).

"Estamos empolgados em fazer parceria com a Eve e ser a primeira operadora de eVTOL em Dubai e na região do Oriente Médio e Norte da África. O lançamento deste conceito está totalmente alinhado com a visão Smart Dubai e contribuirá para posicionar Dubai como líder global em transporte sustentável de Mobilidade Aérea Urbana", destaca em nota comandante Ramandeep Oberoi, diretor de operações da Falcon.

"Este é um grande desafio para ambas as empresas, que ajudará a posicionar Dubai como líder no mercado de mobilidade aérea urbana. A experiência global da Eve, que abrange diferentes regiões do mundo, certamente beneficiará a realização deste projeto", ressalta também em nota o co-CEO da Eve, André Stein.