Disney nomeia primeira mulher como presidente do Conselho em 98 anos

A Walt Disney Company elegeu uma mulher como presidente do Conselho de Administração pela primeira vez na história da companhia de 98 anos. Susan Arnold, que é membro do colegiado há 14 anos, vai suceder Bob Iger no final de 2021. Bob Chapek continua no cargo de CEO da empresa, função que desempenha desde fevereiro do ano passado.

“Susan é uma executiva incrivelmente estimada, cuja riqueza de experiência, integridade inabalável e opinião especializada têm sido inestimáveis ​​para a empresa desde que ela ingressou no Conselho em 2007”, disse o Iger em comunicado.

Ela foi executiva do grupo de investimento global Carlyle e ocupou anteriormente cargos na gigante de bens de consumo Procter & Gamble (P&G) e na rede de fast food McDonald's.

Bob Inger ocupa uma função sênior na empresa desde 1996. Durante sua gestão, a Disney fez várias aquisições de companhias como Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox. Em 2016, a empresa abriu seu primeiro parque temático e resort na China continental.

"Ao assumir esta nova função, espero continuar a servir aos interesses de longo prazo dos acionistas da Disney e trabalhar em estreita colaboração com o CEO Bob Chapek enquanto ele se baseia no legado secular de excelência criativa e inovação da empresa”, disse Susan em comunicado.

Outros executivos companhia anunciaram planos de sair até o final de dezembro, incluindo o chefe dos estúdios Alan Horn, o presidente e diretor de criação da Disney Branded Television Gary Marsh e o conselheiro geral da empresa Alan Braverman.