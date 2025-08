De volta ao passado: como a Turma da Mônica usou a nostalgia dos anos 90 para inovar?

Ao completar 15 anos de atuação, a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, surpreendeu o mercado ao anunciar o relançamento de um produto que marcou a infância de muitos brasileiros: o chocolate da Turma da Mônica.

Originalmente um sucesso nas prateleiras entre as décadas de 1990 e 2000, o doce foi retirado do mercado no início dos anos 2000, mas nunca deixou de ocupar um lugar especial na memória afetiva dos consumidores.

Agora, a volta desse clássico é uma das principais apostas da empresa para o Dia das Crianças, que será celebrado em 12 de outubro.

Estratégia de inovação?

Essa decisão de trazer de volta um produto com apelo nostálgico pode ser, além de uma homenagem aos fãs, uma estratégia inovadora que combina o valor emocional do passado com as demandas e expectativas do mercado atual.

+ Descubra como VOCÊ pode revolucionar campanhas de marketing. Inscreva-se aqui e assista aulas com CERTIFICADO sobre o tema.

Renata Vichi, CEO do Grupo CRM, explica que o movimento foi impulsionado pelo forte desejo dos consumidores de reviver essa experiência. “Há registros de pessoas que fizeram tatuagens em homenagem ao chocolate, e nos fóruns que discutem produtos da década de 90, o chocolate da Turma da Mônica é um dos que são relembrados com mais saudade”, diz ela em entrevista à EXAME.

O que destaca esse relançamento como um caso interessante é o modo como a marca soube transformar nostalgia em uma estratégia inovadora de sucesso.

Em muitos casos, a inovação não se trata de criar algo inédito, mas sim de ressignificar produtos para atender novos contextos e necessidades.

A volta de um produto popular entre adultos que viveram sua infância nos anos 90, por exemplo, pode ser vista como uma forma de reativar lembranças, mas também de conectar diferentes gerações e apresentar o chocolate a novos consumidores, como as crianças, adolescentes e adultos de hoje.

Usar o passado para projetar o futuro

Esse tipo de estratégia pode ser interpretado, na visão de alguns especialistas, como um exemplo de como a gestão de negócios pode usar o passado para projetar o futuro. O valor não está apenas no produto, mas na experiência.

O chocolate da Turma da Mônica, assim, se torna quase como uma memória que ganha vida nas gôndolas dos supermercados. Essa mistura de tradição e inovação é a fórmula que diferencia marcas que sabem usar a nostalgia de forma eficiente e, ao mesmo tempo, alcançar resultados expressivos.

Ao resgatar um ícone dos anos 90, a Brasil Cacau não está apenas oferecendo um produto nostálgico, mas criando uma experiência que conecta gerações, fortalece seu relacionamento com os consumidores e projeta a marca para um futuro promissor no competitivo mercado de chocolates.

CONHEÇA AS MELHORES ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA POTENCIALIZAR A PERFORMANCE DE SUAS CAMPANHAS.

Conheça o marketing à prova de futuro

Profissionais que dominam marketing baseado em dados, automação e psicologia do consumidor não apenas aumentam o ROI de campanhas, mas também se tornam indispensáveis em qualquer organização. Essas habilidades são diferenciais que permitem alcançar novos patamares de desempenho, destacando-se no mercado competitivo.

No mundo do marketing, o sucesso não é fruto do acaso — é resultado de planejamento estratégico e execução precisa. Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma cadeira na liderança de marketing.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.