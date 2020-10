CSN dá início à temporada de balanços do começo da reabertura no Brasil

A siderúrgica CSN dá o pontapé inicial, nesta quinta-feira, 15, na temporada de divulgação de resultados corporativos referentes ao terceiro trimestre de 2020 – quando as atividades econômicas começaram a ser retomadas no Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus.

A CSN publica seu balanço depois do fechamento do mercado hoje. O Banco Safra estima que a receita da siderúrgica no período de julho a setembro deve crescer 31,5% em relação ao mesmo intervalo de 2019, para 7,9 bilhões de reais. Depois de um prejuízo de 872 milhões reais no terceiro trimestre do ano passado, a CSN deve ter registrado um lucro de 1,48 bilhão de reais entre julho e setembro.

“Continuamos tendo um olhar positivo sobre a CSN, pois a empresa deve seguir se beneficiando de um mercado de minério de ferro resiliente e de um cenário doméstico favorável para o aço, com volumes em expansão e preços melhores”, Conrado Vegner e Victor Chen, analistas do Safra, escreveram em relatório a clientes. O minério de ferro subiu cerca de 34% neste ano e está sendo negociado a 122,43 dólares a tonelada. A CSN começou a reajustar os preços dos seus produtos em julho.

A CSN não deve ser a única a agradar os analistas com o seu balanço. Enquanto, no segundo trimestre deste ano, as companhias que tiveram lucro foram exceções, a reabertura da economia em diversas regiões do país após a fase mais grave da pandemia deve ter impulsionado a recuperação de mais empresas no terceiro trimestre.

As estatísticas de atividade dão uma indicação de quem deve ter se saído melhor. A produção industrial no país cresceu 3,2% em agosto – daí o cenário mais favorável para as siderúrgicas –, as vendas no varejo avançaram 3,4% e o setor de serviços se expandiu 2,9%, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Hoje, o Banco Central divulga o seu índice IBC-Br – um tipo de proxy do Produto Interno Bruto (PIB) – também de agosto. A gestora Infinity Asset projeta um crescimento de 1,5% em relação a julho e uma queda de 4,5% ante agosto de 2019.

Nos balanços, os investidores debem buscar elementos para tentar saber se o pior da crise já passou ou não. Dependendo do segmento de atuação, essa resposta pode demorar mais ou menos para aparecer.