Conselho da VW analisa investigação interna sobre anúncio racista

A Volkswagen concluiu um relatório interno sobre a veiculação de um anúncio racista, disse a montadora alemã nesta sexta-feira, acrescentando que os resultados serão divulgados assim que o conselho de administração analisar o assunto.

O conselho de administração da Volkswagen, liderado pelo presidente-executivo, Herbert Diess, se reúne regularmente às terças-feiras.

No anúncio, um homem negro é retratado ao lado do novo VW Golf, sendo empurrado por uma enorme mão branca, que o leva a um prédio com a placa “Petit Colon”.

Petit Colon é um café de verdade em Buenos Aires, Argentina, localizado perto do Teatro Colón. Em francês, o termo se traduz para “pequeno colonizador”.

As críticas ao anúncio se tornaram virais no mês passado e a empresa pediu desculpas e tirou o vídeo do ar, houve críticas contra a administração da Volkswagen de prejudicar a empresa.

A própria Volkswagen admitiu que o anúncio era racista e ofensivo. A empresa disse que agências geralmente produzem suas campanhas publicitárias, que está investigando onde o erro aconteceu e tornará as conclusões públicas.