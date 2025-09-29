Com educação executiva e visão de longo prazo, a Construtora Cavazani mira R$ 1 bilhão em 2026

Cecília Cavazani sempre sonhou em empreender. Ainda criança, antes mesmo de entender o que isso significava, dizia que queria “ser dona”. O desejo se realizou – após esforço, estudo e dedicação – e há 18 anos ela divide a presidência da Cavazani Construtora com o marido e sócio Eduardo Cavazani.

Cecília conta que a construtora e incorporadora começou com casas simples e depois avançou para prédios de até 12 apartamentos. “No começo a empresa era bem pequena”, lembra. Anos depois, o negócio cresceu e se consolidou.

Para 2026, a meta é alcançar R$ 1 bilhão em vendas de imóveis. Além disso, a construtora, que antes concentrava a operação em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, está expandindo para a capital paulista e São José dos Campos.

Para alcançar esse objetivo, a empresária diz que será preciso manter o pé no acelerador. “Queremos continuar expandindo, mas crescendo de forma sustentável, com governança e solidez”, pondera.

A formação da empresária

Cecília se formou em Direito, mas não chegou a seguir carreira. Foi aprovada em um concurso para cartório, que poderia lhe garantir estabilidade, mas decidiu não assumir. O desejo de empreender falou mais alto.

"Sempre quis alguma coisa que fosse minha, um negócio que eu pudesse implementar estratégias empreendedoras, inovar, criar coisas diferentes" Cecília Cavazani, copresidente da Cavazani Construtora

Enquanto construía o negócio com o marido, a vida pessoal também avançava. Vieram dois filhos e, com eles, a necessidade de equilibrar maternidade e trabalho.

Cecília conta que sempre foi uma autodidata movida pela curiosidade e vontade de se aprofundar e conhecer coisas novas. Por isso, não eram raras as vezes em que estudava em casa ou no escritório. No intuito de obter uma formação mais estruturada, encontrou em pesquisas na internet ABP-W – e logo se animou para se inscrever.

SAIBA MAIS: Conheça o ABP-W e junte-se a essa rede de mulheres líderes

Lançado em 2016, o programa foi pioneiro no mercado ao abrir espaço para a capacitação de mulheres que desejam ocupar conselhos de administração, combinando metodologia sólida e troca de experiências. Desde então, mais de 600 executivas já se formaram. No caso de Cecília, o desejo não era apenas fazer parte de um conselho, mas criar o próprio conselho dentro da Cavazani Construtora.

ABP-W foi pontapé para criar conselho

“Eu precisava saber como funcionava um conselho, mas não tinha experiência corporativa para saber disso”, revela. “E fui aprendendo com meus pares em sala de aula”, diz. Ela garante que o aprendizado fez toda a diferença. “Logo que saí do curso começamos com o conselho consultivo e ele continua até hoje”, diz, orgulhosa.

O conteúdo do programa foi outro ponto alto. “O curso exige bastante dos alunos, o que considero fundamental e confesso que gosto”, conta Cecília. “Mas a melhor parte foram as pessoas que eu encontrei ali. Faz cinco anos que me formei e continuo nutrindo relações profissionais e pessoais de alto nível. Fiz boas amigas que se tornaram espelho e inspiração para minha carreira e vida.”

Depois do ABP-W, Cecilia mergulhou no FECC – o programa de Finanças Estratégicas para C-Level e Conselheiros. Dessa vez, junto do marido Eduardo. “Fizemos o curso juntos e foi muito bom para alinhar caminhos e expectativas”, diz. “Foi uma experiência maravilhosa”.

SAIBA MAIS: Conheça o FECC e prepare-se para assumir posições ainda mais estratégicas.

Os próximos passos da executiva

Aprender segue no topo da lista de prioridades de Cecília. “Meu futuro é logo semana que vem. Vou para Harvard, umas das universidades mais admiradas do mundo, acompanhar o último módulo de um curso em liderança e negociação, que é dedicado para presidentes e CEOs de empresas”, conta a empresária.

Para Cecília, ter uma oportunidade como essa é um privilégio. Por isso, ela faz questão de aplicar e compartilhar todo o aprendizado com o time que transforma a Cavazani na potência que é hoje.

Além disso, a executiva ressalta que a qualidade de ensino encontrada fora do Brasil também está presente aqui. Na sua visão, os programas da EXAME e da Saint Paul não ficam atrás dos oferecidos por universidades estrangeiras.

“Fico feliz e orgulhosa que temos no Brasil cursos com níveis semelhantes aos de fora. É muito bom saber que podemos crescer profissionalmente também em escolas brasileiras, como a Saint Paul”, afirma. É justamente essa combinação de aprendizado constante e visão de longo prazo que, segundo ela, orienta os próximos passos da Cavazani Construtora.

“Vamos crescer com consistência, porque acredito que quem busca sempre o desenvolvimento profissional e pessoal vai longe”, diz.