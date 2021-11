Burocracia e desumanização são principais queixas contra planos de saúde

Uma pesquisa encomendada pela operadora QSaúde buscou entender o que o público gostaria de encontrar em um plano de saúde. O levantamento, realizado pelo Instituto Locomotiva com 2.600 pessoas na região metropolitana de São Paulo, indicou que dois em cada três entrevistados têm intenção de trocar de plano de saúde, sendo que 24% dos adultos entrevistados pretendem contratar um plano nos próximos seis meses.

“Sabemos que o maior desejo das pessoas é ter um plano de saúde. Decidimos então fazer esse trabalho, ao longo de meses, para entender o consumidor e as necessidades desse mercado”, afirma Vanessa Gordilho diretora-geral da QSaúde.

A pesquisa mostrou que os principais motivos de insatisfação com os planos de saúde são a burocracia, que leva a demora para agendamentos e dificuldade de reembolso; a desumanização, entendida como a falta de acolhimento e cuidado; e a superespecialização, com profissionais cada vez mais especializados que não conseguem ver o quadro completo do paciente.

“Uma definição que apareceu foi a de que o plano de saúde é um mal necessário”, diz Gordilho. Questionados sobre o que um plano precisaria ter para ser visto como um bom serviço, os entrevistados deram respostas relacionadas a rede, preço, qualidade dos médicos, ações de prevenção e bem-estar, conteúdo e indicaram o desejo de se sentirem cuidados. “Os clientes querem ser vistos, querem se sentir cuidados. Isso corrobora com o nosso modelo de ter o cliente no centro”, afirma a executiva.

A partir do levantamento, a QSaúde projetou um mercado potencial de 8,5 milhões de pessoas com renda até 5 mil reais, e outras 8,4 milhões de pessoas com renda a partir de 5 mil na região metropolitana de São Paulo. Com 14 meses no mercado, a QSaúde tem hoje 7.500 beneficiários. O mercado de planos de saúde no Brasil tem 48,5 milhões de clientes.

Após ouvir o desejo dos potenciais beleficiários, a QSaúde desenhou algumas melhorias em seus produtos. Uma das mudanças foi a criação de um plano mais barato, o QFácil, com mensalidade a partir de R$ 163,93. “Nossa missão é dar acesso à saúde suplementar. Esse produto vem em linha com o pedido do cliente de ter algo mais acessível”, afirma Gordilho. Quem optar por esse plano terá acesso a hospitais como Oswaldo Cruz, InCor, Hospital Santa Catarina, Neomater e Santa Maria.

A pesquisa também mostrou que quem tem filhos gostaria de ter um pediatra à disposição em qualquer momento do dia. Por isso, a QSaúde lançou um serviço adicional de pronto-atendimento pediátrico 24 horas por dia, disponível no aplicativo da operadora para todos os tipos de planos.

Outra novidade envolve parcerias com farmácias e academias. A QSaúde firmou acordo com a RaiaDrogasil, dona das redes Raia e Drogasil para dar descontos de 20% para medicamentos de marca e de 30% para medicamentos genéricos.

Os beneficiários também terão três meses grátis na rede de academias SmartFit. “Quando falamos de cuidado, o cliente visualiza muito a prática de atividade física. A ideia é dar esse ponta pé inicial e, na sequência, acompanhar esses clientes com gamificação para verificar se houve alguma mudança de hábito”, afirma Gordilho.

Uma reclamação que apareceu na pesquisa envolve o acompanhamento nos casos de pacientes internados. “O cliente reclama que foi ao hospital e nunca foi contatado pelo plano de saúde, nem durante nem após a internação”, diz a executiva. Gordilho afirma que a QSaúde possui um serviço de acompanhamento do paciente internado. Quando o sistema da operadora identifica que o beneficiário deu entrada no hospital, envia uma mensagem perguntando se ele precisa de algum auxílio. “Nos fazemos presentes, e o cliente decide se quer continuar o atendimento com alguma demanda”, afirma.

Fundada no final de 2019 pelo empresário José Seripieri Junior, criador da Qualicorp, a QSaúde se baseia em um modelo que une inteligência de dados e atenção primária para fazer um acompanhamento mais efetivo da saúde do beneficiário. Dentre os pilares do modelo está o médico da família, que acompanha mais de perto a saúde do paciente e o encaminha a um especialista quando necessário.

A operadora trabalha principalmente com planos individuais, modelo que permite maior previsibilidade financeira para o cliente, uma vez que os reajustes são regulados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

