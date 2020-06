Boeing pretende fazer voo de certificação do 737 MAX no fim de junho

A Boeing deve fazer um voo teste de certificação l do 737 MAX no fim de junho, disseram duas pessoas próximas do assunto.

O 737 MAX está suspenso desde março de 2019, após dois acidentes causarem a morte de 346 pessoas.

A Boeing disse a empresas aéreas que espera fazer o voo no fim de junho e as notificou de uma correção para resolver receios sobre segurança ligados à colocação de feixes de cabos, disseram as fontes.

A Reuters informou que os reguladores dos EUA não planejam aprovar o retorno do avião até pelo menos agosto. A Bloomberg reportou a comunicação às companhias aéreas nesta quarta-feira.