Barbiecore: produtos rosa de PMEs vendem 39% a mais no varejo online em julho

O “mundo rosa” virou fenômeno no Brasil e no mundo e impactou o varejo online. De acordo com levantamento realizado pela plataforma para criação de lojas Nuvemshop, durante o mês de julho foram vendidos mais de 120 mil produtos de PMES classificados como “rosa”, quantidade 39% superior ao mesmo período do ano passado, que teve cerca de 89 mil produtos vendidos. A pesquisa foi realizada com 70 mil pequenas e médias empresas que atuam no varejo online.

Do início de julho até o dia 19, considerando a base de lojistas brasileiros da Nuvemshop, houve um aumento de 20% no registro de itens à venda com a cor “rosa” na plataforma, em comparação com o mesmo período de 2022. A quantidade de produtos registrados com a cor passou de 30 mil para mais de 37 mil. Dentre os principais produtos estão:

acessórios (como brincos, tiaras e bolsas)

vestuários (como vestidos, jaquetas, saias)

“Estamos observando o rosa como uma grande tendência a partir de um fenômeno cultural, com o lançamento de um filme muito relacionado a essa cor. Tudo isso é refletido nas redes sociais, com o crescimento de publicações com estética cor-de-rosa. Atentos à tendência, os empreendedores online embarcaram na ‘onda rosa’ para vender produtos relacionados à cor, como acessórios e roupas”, comenta Marcela Orlandi, Head de Sucesso do Cliente na Nuvemshop.

Outra categoria que se popularizou no período foram os itens “Pink”, que registraram um aumento de 96% nas vendas, totalizando mais de 69 mil produtos vendidos. No período, a quantidade desses itens cadastrados chegou a mais de 17 mil, o que representa crescimento de 46% em relação a 2022.

VEJA TAMBÉM: