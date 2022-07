Autem: o escritório de investimentos que nasceu sem espaço físico

Que o mercado financeiro está ganhando cada vez mais investidores, isso não é novidade. Mas, com a popularização do mercado, cada vez mais investidores estão buscando praticidade. Com quantos reais eu posso começar investir meu dinheiro? Segundo o CEO da Autem Investimentos, Sérgio Gaspar, dá para começar com quase nada.

Escritório de investimentos fundado em 2006 e contratado pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), o Autem tem como premissa atender clientes de todos os bolsos.

“O escritório surgiu com o objetivo de escalar a prestação de serviços para o cliente final e modificar o formato tradicional de investimentos”, diz Gaspar. “A Autem atende todos os tipos de cliente a partir de 1 centavo. Nosso objetivo sempre será a democratização."

O escritório conta hoje com R$ 350 milhões de clientes sob assessoria.

Além de apresentar um modelo desburocratizado de atuação no mercado de investimentos, atua com escritório 100% digital — e isso nasceu antes da pandemia.

Por isso, o escritório tem uma equipe de assessores espalhada pelos quatro cantos do país.

Dentro dos diferenciais agregados em seu modelo de assessoria, que inclui lives fechadas e outros ‘extras’ em sua própria plataforma, existe no DNA da empresa algo que o brasileiro busca desde quando o termo “investimentos” se popularizou: educação financeira.

Um influencer muito conhecido e que permeia a cultura da empresa é o Professor Mira, que ficou conhecido por ensinar renda variável de um jeito simples e descomplicado na internet. Além de Mira, que também é sócio da Autem, eles contam com a parceria do Dica de Hoje, canal do YouTube que traz Daniel Nigri e Carteira Z, comandado por Rafael Zattar.

Online + Presente

Durante esse trajeto de construção e solidez, a Autem vem na contramão dos escritórios que desejam ainda ter espaços físicos e aluguéis caros, “durante o advento da pandemia e o comportamento do investidor, decidimos seguir nosso business com leads captados pela internet, oferecendo educação financeira resumida e eficiente — o que potencializa o conhecimento do cliente e diminui o tempo do atendimento individual — já que eles estão mais informados do que desejam investir”, diz Gaspar.

O escritório acredita que a busca pelo conhecimento estabelece um grande elo de prosperidade entre as pessoas e por isso, um dos propósitos principais da empresa, além da democratização, é a educação em escala. Heitor Mira é assessor de investimentos na empresa, e afirma que atender à necessidade e buscar soluções para pessoas — sem olhar quantidade de investimentos, mas qualidade de atendimento — é democrático e vai de encontro com o propósito da Autem de "pensar fora da caixa".

Na prática, isso quer dizer fazer diferente do usual na Faria Lima. “Hoje, eu atuo em um modelo de trabalho remoto que me dá 100% de liberdade, o que me possibilita economizar horas de trânsito, ter qualidade de vida e ainda ter na equipe pessoas com diferentes perfis de atuação, estado e país", diz Gaspar.

Na meta da Autem está chegar a R$ 500 milhões sob assessoria até o fim do ano e ser o maior escritório do Brasil em número de clientes até 2024.