Após 33 anos de fracassos, farmacêutica terá 1ª vacina — e logo da covid-19

Pouco tempo antes da chegada da pandemia da covid-19, a farmacêutica Novavax encarava suas derrotas. Com 33 anos no mercado e após investir centenas de milhões de dólares no desenvolvimento de vacinas, a companhia não havia conseguido aprovação para nenhum de seus produtos.

De acordo com o Financial Times, em janeiro de 2020, as apostas contra a empresa, (o chamado short), chegaram a 30%. Agora, a companhia está prestes a receber aprovação do Reino Unido para sua vacina contra a covid-19, que deve ser aprovada em breve também nos Estados Unidos. Não há previsão para a aprovação do imunizante no Brasil.

Os dados indicam eficácia de 89% para a vacina da Novavax, perto da eficácia das vacinas da BioNTech/Pfizer e da Moderna. Com o benefício de que a vacina da Novavax é mais barata e mais fácil de transportar.

O principal trunfo da Novavax foi o desenvolvimento de um adjuvante que amplia a eficácia de sua vacina. Com ele, a vacina pode conter menos antígeno, o ingrediente que induz à resposta imune, o que singifica capacidade de produzir mais doses.

A Novavax foi fundada em 1987. Mas, em 2005, a companhia tinha 5 milhões de dólares em caixa e 35 milhões em dívidas, segundo o Financial Times. Passou a investir então no desenvolvimento de vacinas para a Sars, Mers, e o RSV, vírus que pode ser fatal para idosos e bebês.

Mas em 2016 a empresa teve problemas com um teste e suas ações chegaram a cair 83% em uma semana. O teste realizado não permitia chegar a uma conclusão robusta sobre o produto da empresa e o orgão regulador pediu outro teste. O problema era que a Novavax não tinha dinheiro para rodá-lo.

Foco na covid-19

A Novavax começou a desenvolver uma vacina contra a covid-19 assim que obteve o sequenciamenteo genético do vírus, agilidade que foi fundamental para que o produto fosse concluído.

Com isso, a empresa conseguiu 1,6 bilhão de dólares do programa de vacinas dos Estados Unidos. Também recebeu uma encomenda de 1,1 bilhãop de doses de sua vacina pelo Covax, programa da OMS para a imunização dos países em desenvolvimento. A empresa também recorreu ao mercado, e levantou mais 250 milhões de dólares em uma oferta secudária.

Passado o sufoco, a Novavax espera agora gerar mais de 5 bilhões de dólares em receita em 2021. As ações da Novavax já subiram 4.900% desde o início de 2020.