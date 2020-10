Ao vivo: Claro vende smartphone e plano na internet como na loja física

A pandemia da covid-19 mudou a forma de interação das empresas com seus clientes, e na empresa de telecomunicação Claro uma iniciativa impulsionada por essa mudança começa nesta quinta-feira, 15: a transmissão em tempo real da Live Store Claro, de segunda a sexta, das 13h às 17h.

A loja virtual permite aos espectadores comprarem smartphones, acessórios e planos, além de tirar dúvidas ao vivo, por meio de consultores especializados. Na tela da live há ícones interativos que direcionam o cliente para a Loja Online da Claro.

“A Live Store Claro chega como uma nova forma de apresentar os nossos produtos, em um formato que virou tendência no e-commerce pós-pandemia. Iniciativas como esta já são sucessos em outros países mais avançados em comércio eletrônico, como na China. Quisemos trazer uma experiência estendida das nossas Lojas e mais uma inovação que chega primeiro para os nossos clientes da Claro, com a facilidade de acessar em qualquer lugar e em todas as telas, sempre a um clique de distância de tudo que o usuário quiser”, diz Renato Guimarães, diretor de canais próprios da Claro.

A operação idealizada pelo hub de inovação da agência iD\TBWA permite que o cliente seja respondido ao vivo pelo especialista ao deixar perguntas no site. A partir dessa “loja estúdio”, localizada em São Paulo, a Claro oferecerá a oportunidade de acompanhar unboxings, resenhas e tutoriais para uso de diversos gadgets, smartphones e acessórios, além de conferir entrevistas com convidados especiais e conhecer os diferenciais e funcionalidades da empresa.

Para lançar a Live Store Claro, a operadora investiu na criação de um estúdio próprio com a cenografia de suas lojas físicas. A apresentação ficará a cargo de especialistas de diversas áreas da companhia e de consultores tecnológicos, muitos deles vendedores que também atuam em lojas físicas, se tornando uma extensão do conceito de inovação e proximidade com seus clientes.

O projeto também conta com a parceria da VOCS, empresa do universo audiovisual que é responsável pela parte técnica e artística da Live Store Claro, assim como dos equipamentos utilizados; Da More Than Real, desenvolvedora de experiências imersivas e que é a responsável pela plataforma CMS e pela camada de interação da Live Store Claro; E com a TracyLocke, agência de Trade da Claro, responsável pela loja estúdio e pelo material de ponto de venda.

“É mais do que um canal de vendas, é estarmos mais próximos das pessoas, conversando, tirando dúvidas e oferecendo conteúdo relevante. Queremos ajudar na escolha da melhor solução para aumentar a familiaridade dos consumidores com a tecnologia e serviços que oferecemos”, diz Guimarães.