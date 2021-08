Americanas anuncia aquisição da rede de mercados Hortifruti

A Americanas S.A anunciou ao mercado na noite desta quarta-feira que assumiu 100% das ações da rede varejista Hortifruti, especializada em alimentação fresca.

A Hortifruti Natural da Terra é a maior rede varejista especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e verduras do Brasil, possuindo uma rede de 73 lojas em quatro estados (RJ, SP, MG e ES), que inclui a marca Hortifruti e a Natural da Terra.

Nos últimos 12 meses, terminados em 30 de junho, a rede apresentou uma receita bruta de R$ 2 bilhões.

Segundo a Americanas, a aquisição é um movimento estratégico da empresa para ser relevante no dia a dia dos clientes e expandir seu alcance.

A aquisição da totalidade das ações do Hortifruti Natural da Terra será realizada mediante o pagamento em recursos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

No fato relevante divulgado ao mercado, a Americanas afirma que a rede oferece "conveniência, atendimento diferenciado e alta recorrência de compra, por meio da capilaridade, localização estratégica das lojas e integração digital".

Ao longo desta semana, rumores no mercado trouxeram à tona uma suposta negociação entre a Americanas e a Marisa. As duas empresas se posicionaram em fatos relevantes, afirmando que havia um "vazamento de informação".

Assim como outras grandes varejistas, a Americanas tem se movimentado em direção a um perfil de ecossistema de negócios, apostando em aquisições de marcas de diversos segmentos para oferecer produtos e serviços ao consumidor de uma forma 360 graus.

Em abril, a Americanas anunciou a aquisição de 70% das ações do Grupo Uni.co, dono das franquias Puket, Imaginarium, MinD e Lovebrands, e que possui mais de 440 lojas no Brasil.

A plataforma de marcas do Grupo Uni.co foi criada em 2012, com a aquisição da Imaginarium pelo fundo de investimentos da Squadra, principal controladora do Uni.co até então.

Em comunicado, a Lojas Americanas afirmou que a aquisição poderá ampliar seu sortimento nos segmentos de moda, acessórios, presentes e design.