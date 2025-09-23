Ambipar lança solução que promete mudar a forma de monitorar riscos corporativos

(Ambipar/Divulgação)
EXAME Solutions
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16h25.
Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 16h25.
Se antes a gestão de riscos era feita com base em relatórios estáticos e revisões periódicas, esse modelo não acompanha mais a velocidade das mudanças globais. A Ambipar — referência internacional em ESG e GRC (Governança, Riscos e Compliance) — apresenta ao mercado o Risk Radar, tecnologia de fronteira em monitoramento de riscos emergentes (horizon scanning), que antecipa ameaças e oportunidades antes que se tornem crises.
O sistema combina o poder da inteligência artificial da Signal AI, o ecossistema global da SAI360 e a expertise em ESG da Ambipar. São mais de 5 milhões de fontes monitoradas diariamente, incluindo relatórios setoriais, mídias, redes sociais, bases regulatórias e sinais de mercado.
O resultado é um painel preditivo e contextualizado que transforma sinais difusos em insights estratégicos, conectando riscos emergentes diretamente à estrutura de governança e estratégia corporativa.
“O Risk Radar é uma tecnologia de fronteira em gestão de riscos. Ele permite enxergar ameaças antes que se materializem, fortalecendo decisões estratégicas, preservando valor e criando vantagem competitiva”, explica Claudinei Elias, diretor de ESG da Ambipar.
Enquanto modelos tradicionais de gestão de riscos olham para o retrovisor — com base em dados históricos e ciclos de revisão que podem levar meses —, o Risk Radar opera em tempo real. Ele não entrega apenas alertas, mas também priorização automática e recomendações de ação, reduzindo a distância entre a informação e a resposta.
Entre os riscos monitorados estão:
Outro diferencial é a flexibilidade. O Risk Radar pode ser configurado de acordo com os setores e os temas críticos de cada cliente – seja uma indústria de energia acompanhando riscos climáticos, seja uma instituição financeira atenta a regulações internacionais, seja uma marca de bens de consumo monitorando sua reputação junto a clientes e comunidades.
“O alcance é muito amplo. Qualquer companhia que precise tomar decisões críticas e queira integrar uma gestão de risco mais avançada à sua estratégia vai se beneficiar dessa visão em tempo real”, afirma Elias.
Além de apoiar a gestão interna, a solução permite comparar desempenho com pares de mercado, oferecendo métricas valiosas para conselhos, fundos de investimento e analistas avaliarem riscos e oportunidades.
Adotar modelos preditivos de risco não se traduz apenas em prevenir crises. O impacto é também financeiro e estratégico.
Com o Risk Radar, empresas podem:
“Quando você consegue mostrar para o mercado que monitora riscos climáticos ou regulatórios em tempo real, tem condições melhores de negociação e financiamento, por exemplo. É um avanço estratégico, não apenas operacional.”
O lançamento do Risk Radar posiciona a Ambipar como a primeira companhia da América Latina a oferecer uma solução de GRC e ESG com inteligência artificial aplicada a riscos emergentes em tempo real.
“Decisões melhores dependem de uma inteligência melhor. O Risk Radar conecta tecnologia, ESG e estratégia corporativa para criar um ambiente vivo de gestão de riscos – muito além dos relatórios estáticos do passado”, conclui Elias.