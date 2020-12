Ambev investe R$255 mi para ser maior fabricante de puro malte no NO e NE

A fabricante de bebidas Ambev vai investir R$ 255 milhões em sua cervejaria de Itapissuma, em Pernambuco, para ampliar a capacidade de produção de cervejas puro malte e uma nova linha de envase de latas para abastecer o Norte e Nordeste.

Nesta quinta-feira, 03, a EXAME detalhou em reportagem exclusiva o plano da Ambev para voltar a crescer e continuar na liderança superando as concorrentes. A bebida puro malte é grande parte da estratégia também da Heineken e do Grupo Petrópolis com a marca Petra. A linha de envase de latas também é essencial para suprir a demanda do mercado agravada na pandemia.

A Ambev afirma que será, em 2021, a cervejaria com a maior capacidade de produção de puro malte no Norte e Nordeste, aumentando a capacidade de produção de cervejas como Stella Artois, Skol Puro Malte, Bohemia, Brahma Extra e Brahma Duplo Malte.

A linha de lata terá capacidade de produzir 120 mil latas por hora, sendo a linha mais inovadora da América do Sul, projetada com tecnologias da indústria 4.0. Na última década, a Ambev investiu mais de R$ 1,5 bilhão na unidade de Itapissuma. O governador Paulo Câmara vai visitar a unidade nesta sexta-feira (4) para o anúncio.