ABB faz parte da história da indústria brasileira há 109 anos

Há 109 anos no Brasil, a ABB, líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções para a indústria, atende as maiores empresas do país nos mais diversos segmentos, entre eles os de mineração, metalurgia, petróleo e gás, alimentos e bebidas, água e saneamento, papel e celulose, transportes e construção civil.

No Brasil, um de seus principais mercados na América Latina, a empresa participou de alguns dos maiores projetos de infraestrutura ao longo de sua história. E, para continuar exercendo papel fundamental no setor, a ABB tem apostado na modernização da indústria, especialmente em conectividade e inovação de softwares.

“Ao conectar softwares ao nosso portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, expandimos os limites da tecnologia para levar o desempenho de nossos clientes a novos níveis”, afirma Luciano Nassif, Country Holding Officer da ABB no Brasil.

Portfólio de peso

Entre as soluções de eletrificação da empresa estão inovações digitais e conectadas para sistemas de baixa e média tensão, soluções para indústrias e infraestruturas, mobilidade elétrica (EV), subestações modulares, automação residencial e predial, proteção e medição de energia, interruptores, tomadas e plugues industriais e residenciais.

Já as soluções de automação para indústrias de processo e híbridas incluem automação integrada, eletrificação e soluções digitais específicas do setor, tecnologias de controle, software e serviços avançados, assim como dispositivos de medição e análise para o mercado marítimo e de turboalimentador.

“Somos o maior fornecedor global de inversores de frequência e motores do mundo e oferecemos aos nossos clientes uma linha completa de motores elétricos, geradores, drives/acionamentos e serviços, bem como produtos de transmissão de potência mecânica e soluções integradas de powertrain digital para transporte, infraestrutura e nas indústrias de processo”, completa o executivo da ABB.

Além disso, a ABB fornece soluções integradas de automação de robótica, máquinas e fábricas, um extenso trabalho em inteligência artificial, um ecossistema de parcerias digitais e a expansão de capacidades de produção e pesquisa. “São tecnologias que possibilitam ao cliente ter mais produtividade, qualidade e segurança, com uma pegada sustentável bastante acentuada”, completa Nassif.

Mercado nacional

Para o Country Holding Officer da ABB no Brasil, há um importante potencial para a aplicação de soluções digitais de automação, robótica, soluções em infraestrutura EV, eletrificação e eficiência energética no país.

Para facilitar o acesso aos produtos e soluções de eletrificação, acionamentos e motores elétricos da companhia, a empresa criou a ABB Loja Online, plataforma de e-commerce e de relacionamento com clientes por meio de parceria com distribuidores certificados em todo o território nacional.

Criado para atender a arquitetos, engenheiros elétricos e eletricistas, manutenção, indústrias em geral e usuários finais. Com a plataforma, a ABB expande o atendimento a todas as regiões do país e aproxima o usuário final do nosso portfólio de produtos, aumentando a nossa capilaridade e disponibilidade para todo o território nacional.

Indústria de baixo carbono

Entre as soluções disponibilizadas pela empresa está a plataforma de soluções digitais ABB Ability, que combina a experiência da empresa em conectividade e inovação de softwares e viabiliza soluções que capacitam os clientes a tomar decisões em tempo real baseadas em dados para operações mais seguras e inteligentes.

Além de maximizarem a eficiência de recursos, essas soluções contribuem para um futuro de baixo carbono, tão importante para o setor. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a indústria é responsável por 37% do consumo global de energia.

Além disso, cerca de 30% da energia global é consumida em edifícios, como empreendimentos comerciais, shoppings etc. que também utilizam aplicações fundamentais para o modo de vida moderno, desde bombas industriais, ventiladores e transportadores para sistemas de fabricação e propulsão até compressores para aparelhos elétricos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado em edifícios.

“Um número significativo de sistemas movidos a motor elétrico industrial em operação hoje – cerca de 300 milhões em todo o mundo – é ineficiente ou consome muito mais energia do que o necessário, resultando em um desperdício monumental”, aponta Nassif.

Pesquisas independentes estimam que, se esses sistemas fossem substituídos por equipamentos otimizados e de alta eficiência, os ganhos obtidos poderiam reduzir o consumo global de eletricidade em até 10%. Isso representaria mais de 40% da redução das emissões de gases de efeito estufa necessária para cumprir as metas climáticas para 2040 estabelecidas pelo Acordo de Paris.

A ABB avalia frequentemente o impacto de seus próprios motores e drives de alta eficiência. Em 2020, a empresa apresentou uma economia de eletricidade de 198 terawatts-hora – mais da metade do consumo anual do Reino Unido.

“Estimamos que, em 2023, nossos motores e acionamentos permitirão aos clientes em todo o mundo economizar 78 terawatts-hora adicionais de eletricidade por ano, quase tanto quanto o consumo anual da Bélgica, Finlândia e Filipinas e mais do que o consumo anual total do Chile” finaliza Luciano Nassif, da ABB no Brasil.

