Presidente lança oferta de recompra de dívida soberana de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lançou nesta segunda-feira, 8, uma oferta de recompra de dívida soberana do país que vence entre 2025 e 2029, por US$ 1,75 bilhão (R$ 8,7 bilhões). "Lançamos hoje a oferta de recompra de nossa dívida externa com vencimento de 2025 a 2029", anunciou o chefe de Estado na rede social X. "Todos os que possuem títulos do país têm acesso a essa recompra pública e voluntária."

A oferta de recompra vai até o próximo dia 15, segundo o comunicado de Bukele. O país fez "um convite para que cada titular apresente ofertas para trocar os títulos por dinheiro". Pelas ofertas aceitas, o país pagará "os juros acumulados e qualquer prêmio relacionado a esses títulos".

Segundo o Banco Central de Reserva, a dívida pública de El Salvador ascendia no fim de 2023 a US$ 34 bilhões (R$ 170,9 bilhões), equivalentes a 82% do PIB salvadorenho.

Bukele, que foi reeleito em fevereiro, favorecido por sua cruzada contra os grupos criminosos, prometeu que em seu novo mandato de cinco anos, que terá início em 1º de junho, seus esforços estarão concentrados em impulsionar a economia.