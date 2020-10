Michelle Obama chama Trump de “racista” em vídeo

O presidente Donald Trump é um “racista”, cuja estratégia para assustar, dividir e promover teorias da conspiração poderia “destruir” os Estados Unidos caso seja reeleito, afirmou a ex-primeira-dama, Michelle Obama, nesta terça-feira (6).

Em um vídeo de 24 minutos em nome do candidato democrata à Presidência, Joe Biden, divulgado a quatro semanas da eleição, a ex-primeira-dama acusa Trump de injustamente incentivar “medos” em relação aos afro-americanos.

Trump está “moralmente errado” ao intimidar os eleitores e ao “mentir” dizendo que as minorias vão arruinar os subúrbios da América, afirma.

“Novamente, o que o presidente está fazendo é claramente falso. Ele está moralmente errado e, sim: ele é racista”, ressaltou a advogada, que é esposa do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama.

No entanto, Michelle alertou que essas táticas podem funcionar, principalmente porque os americanos não têm tempo ou energia para determinar se tudo o que é noticiado na mídia é verdade.

“E uma coisa que o presidente realmente faz bem é usar o medo, a confusão e espalhar mentiras para vencer”, acrescentou.

Trump se define como o candidato da “lei e ordem” e repetidamente tem chamado os manifestantes contra a brutalidade policial e o racismo de extremistas violentos.

There’s no better person to convey what’s at stake in this election than my friend, @MichelleObama. Tune in to hear her closing argument. https://t.co/wc7mywLUHy

— Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020