Covid-19: Reino Unido aplica 1ª dose da vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca

Às 7h30 desta segunda-feira (4), um gerente de manutenção aposentado de 82 anos foi a primeira pessoa no mundo fora dos testes clínicos a receber a vacina contra covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

Brian Pinker, um paciente de diálise, recebeu a injeção no Hospital Churchill da Universidade de Oxford, no Reino Unido, a alguns metros de onde a vacina foi desenvolvida, informou o jornal inglês The Guardian.

A aprovação emergencial da vacina aconteceu no dia 30 de dezembro. O NHS já dispõe de 520.000 doses preparadas para distribuição.

Pinker, que se descreve como “nascido e criado em Oxford”, disse em um comunicado divulgado pelo NHS que a injeção lhe daria paz de espírito enquanto continuava a receber tratamento, e que estava ansioso para comemorar seu 48º aniversário de casamento, em fevereiro. “Estou muito feliz de receber esta vacina de covid hoje e muito orgulhoso que tenha sido desenvolvida em Oxford”, afirmou.

Com mais de 75.000 mortes, o Reino Unido é um dos países da Europa mais afetados pela covid-19. Quase 55.000 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas, superando a marca de 50.000 pelo sexto dia consecutivo, de acordo com os dados oficiais publicados no domingo.

O Reino Unido, que já aplicou em mais de um milhão de pessoas a vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech – da qual também foi o primeiro país a aprovar -, enfrenta uma nova onda de contágios desde a descoberta em dezembro de uma nova cepa do coronavírus muito mais transmissível que as anteriores.