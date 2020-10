Qualicorp avança com possível aumento de fatia da Rede D’Or; Ibovespa sobe

A bolsa brasileira sobe nesta quarta-feira, 21, enquanto os investidores aguardam novidades sobre as negociações em torno do pacote de estímulo americano. Depois de adiar o prazo final para o acordo, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deve retomar as conversas sobre o tema nesta tarde, quando o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, retornar de viagem ao Oriente Médio. Às 11h, o Ibovespa subia 0,53% para 101.011 pontos. O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor.

Weg

As ações da WEG chegaram a subir pouco mais de 2% nos primeiros negócios do sia, após o balanço do terceiro trimestre da companhia superar as estimativas do mercado. No período, a receita líquida da companhia teve aumento anual de 43,3% para 4,8 bilhões de reais (22,3% acima do consenso) . Já o lucro líquido da empresa catarinense disparou 54% na comparação anual para 644,2 milhões de reais, ficando 45% acima das estimativas.

“O resultado foi bastante forte e com expansão das margens impulsionada pela recuperação da demanda de equipamentos de ciclo curto no Brasil e no Exterior. No entanto, as sinalizações mais cautelosas em relação ao futuro e o aumento no custo de produtos vendidos, devido à apreciação da matéria-prima, podem reduzir a empolgação do mercado. Vale ressaltar ainda que os papéis da Weg já estão num nível de preço bastante elevado e têm múltiplos altos”, avaliam analistas da Exame Research.

Qualicorp

Apesar da alta da Weg, são as ações da Qualicorp que lideram as altas o Ibovespa, avançando 10,55%, após informar o mercado que a Rede D’Or pedir ao Cade a autorização para aumentar a participação minoritária na companhia. Atualmente, a Rede D’Or possui 12,95% da Qualicorp.

Cyrela

Impulsionadas pelos dados operacionais do terceiro trimestre, as ações da Cyrela avançam 2,8%. No período, a companhia registrou 2,456 bilhões de reais em vendas, superando em 58,1% o valor alcançado no terceiro trimestre de 2019. Além das vendas, o ritmo de lançamento segue acelerado. No trimestre, o valor dos lançamentos da companhia atingiu 2,589 bilhões de reais, superando em 45,7% o registrado no mesmo período do ano passado. Na esteira dos resultados da Cyrela as ações da EZTec avançam 5,28%.