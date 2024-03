Vila Mariana: conheça um pouco mais de um dos bairros queridinhos de São Paulo

A Vila Mariana se tornou um dos bairros mais queridos da capital paulista em virtude da sua excelente localização e de toda a infraestrutura à disposição de seus moradores.

A região apresenta variedade de bares e restaurantes, está próxima ao Parque Ibirapuera e se tornou uma grande opção de investimento imobiliário.

Onde fica a Vila Mariana?

A Vila Mariana São Paulo fica localizada na região Centro-Sul da capital paulista, próximo aos bairros Ibirapuera, Moema, Vila Nova Conceição e Itaim Bibi e é um dos bairros mais queridos da cidade.

O bairro tem a alcunha de queridinho por conta de sua infraestrutura e, principalmente, em virtude de sua excelente localização, que facilita para os moradores chegarem a todas as regiões da cidade.

Contando com diversas opções de lazer, que vão desde bares e restaurantes até parques, a região teve seu início em meados do século XIX.

Quanto custa morar na Vila Mariana?

A Vila Mariana pode ser considerada um bairro caro para se morar quando levamos em consideração os preços dos imóveis e também os preços dos aluguéis.

Em relação aos imóveis, apesar de possuírem uma média de valor de R$ 1 milhão para aquisição, os valores variam muito, saindo de R$ 280 mil e chegando em R$ 19,5 milhões.

Já os aluguéis, possuem média de R$ 4 mil, mas assim como os valores para compra dos imóveis, existe uma grande variação de preços, que vai de R$ 830 a R$ 15 mil.

Como é o transporte na Vila Mariana?

A região conta com excelente mobilidade para os moradores, principalmente por conta das vias que estão próximas ao bairro, como a Rua Vergueiro e a Avenida 23 de maio, que possibilitam acesso às diversas regiões da cidade.

Em relação ao transporte público, a Vila Mariana conta com duas estações de metrô, a Estação Ana Rosa e a Estação Vila Mariana.

Além delas,em sua proximidade ainda tem-se a opção de linhas de ônibus, que ligam o bairro aos bairros Santo Amaro, Lapa, Ipiranga e Vila Industrial.

Como é a segurança na Vila Mariana?

No que diz respeito a segurança do bairro, a região conta com algumas unidades da Polícia Estadual de São Paulo, além das demais que ficam nos bairros próximos.

Soma-se a isso, a pesquisa referente ao Índice de Exposição a Crimes Violentos, que no ano de 2018 considerou o bairro um dos 10 mais seguros para se morar.

Quando partimos para a visão dos moradores, 64% consideram o bairro seguro, pois além do policiamento, existem diversas câmeras espalhadas por todo o bairro.

Como segurança e educação andam lado a lado, é bom lembrar também que o bairro conta com colégios tradicionais, como o Marista e também o Liceu Pasteur.

Além dos colégios, a região abriga a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

O que fazer no bairro Vila Mariana?

Na Vila Mariana existem diversas opções de lazer e, como dito no início, além de bares e restaurantes conta com parques e espaços culturais.

Em relação aos restaurantes na Vila Mariana, o bairro conta com opções para os amantes de massas, hambúrgueres, pizzas e até mesmo comida árabe.

Para quem gosta de massas, não pode deixar de visitar os restaurantes Pasta Nostra e Zino. Já aqueles que não conseguem ficar sem um hamburguer, podem optar por Jazz Restô & Burguers; Castro Burguer; Box St. Burger & Bar.

As pizzarias mais famosas da região são a Carlitos e o Quintal do Bráz e quem deseja aproveitar a região para apreciar comidas árabes, não pode deixar de passar no Khan El Khalili.

Continuando na gastronomia, agora partimos para os bares na Vila Mariana, que em apenas uma rua, a Joaquim Távora, conta com pelo menos 10 bares.

Um dos mais antigos da cidade, o Genuíno, foi construído em um casarão em meados dos anos 1930. Além deles também é possível conhecer o Barxaréu, Dom Pancho, Paralelo 12:27 e Fortunato.

A região fica próxima ao Parque do Ibirapuera e, consequentemente, próxima a atrações como o Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea e o Museu Afro Brasil.

Somam-se a eles os espaços culturais da Cinemateca, que conta com mais de 200 filmes, até aqueles mais antigos, como uma produção datada de 1895.

A região ainda conta com a presença do Sesc Vila Mariana, que possibilita aos moradores acesso a shows, oficinas, ginásios de esporte e lanchonetes.

Qual a história do bairro da Vila Mariana?

A origem do bairro se deu por volta do ano de 1782, a partir do momento em que o governador realizou uma espécie de doação por meio de sesmaria para Lázaro Rodrigues que deu o pontapé para a construção e consolidação do bairro.

Seu primeiro nome era Cruz das Almas, uma vez que em uma de suas estradas, que era muito perigosa, moradores colocavam diversas cruzes para alertar os viajantes dos perigos.

Posteriormente, chegaram até a região os imigrantes italianos, em um movimento que ocorreu por todo o país e, no ano de 1895 a região passou a se chamar Vila Mariana, que diferente de outros bairros da capital paulista não possui uma inspiração para a criação do seu nome.

Durante o ciclo do café, que era bem cultivado na região, foi criado o Instituto Biológico, que teve sua construção concluída em 1945, com foco no desenvolvimento de alternativas para acabar com as pragas que assolavam os cafezais.

Já em meados de 1929, a região passou a contar com projetos modernistas para construção dos imóveis residências, que tiveram como grande arquiteto Gregori Warchavchik.

Hoje, a região é extremamente desenvolvida e conta com empresas como Jadlog, a Krader do Brasil, além do comércio com lojas como Adidas Outlet e Kalunga.