Vendas de novos imóveis cresceram 9% em 2022, diz Abrainc

As vendas de imóveis novos no país cresceram 9,2% no ano passado. No período, foram comercializadas 156.730 unidades. É o que aponta um levantamento divulgado nesta quarta-feira, 29, pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O estudo foi realizado com 18 parceiras associadas à entidade.

Ao analisar os segmentos, os dados apontam que foram comercializadas 105.826 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, uma queda de 6,4% na comparação com o ano passado. Já no segmento de médio e alto padrão foram comercializadas 105.826 unidades habitacionais, um crescimento de 67,8% na comparação com 2021.

Lançamentos no ano passado

No ano passado, foram lançadas 129.432 unidades, o que representa o segundo maior volume da série histórica da entidade, iniciada em 2014, ficando atrás apenas do resultado de 2021 (153.726 unidades).

Do total de lançamentos, 65,8% são do Minha Casa Minha Vida, totalizando 85.180 unidades. Em relação ao médio e alto padrão, responsável por 34,2% dos lançamentos imobiliários, foram 44.247 novas unidades apresentadas.