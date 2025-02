Qual são as cidades mais caras para se viver no Brasil em 2025?

Em 2025, o custo de vida nas principais cidades brasileiras continua a crescer, refletindo desafios econômicos que afetam tanto moradores quanto visitantes. Dados do ranking criado pelo Expatistan — site colaborativo que considera os preços de itens essenciais fornecidos por residentes de quase 2 mil cidades globalmente — revelam que seis cidades brasileiras estão entre as 130 mais caras do planeta.

Conheça quais são e suas principais vantagens e desvantagens, além de pontos turísticos e curiosidades do local.

1. São Paulo (SP)

São Paulo, a maior metrópole brasileira, abriga cerca de 12,3 milhões de pessoas. Reconhecida como o centro financeiro do país, oferece uma ampla gama de serviços e oportunidades de emprego. A cidade é conhecida por sua diversidade cultural, com atrações como a Avenida Paulista, Parque Ibirapuera e o Museu de Arte de São Paulo (MASP).

2. Santos (SP)

Localizada no litoral paulista, Santos possui aproximadamente 430 mil habitantes. A cidade é conhecida por abrigar o maior porto da América Latina e por suas praias urbanas. Entre os pontos turísticos, destacam-se o Jardim da Orla, considerado o maior jardim frontal de praia do mundo, e o Museu do Café.

3. Rio de Janeiro (RJ)

Com uma população de aproximadamente 6,7 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro destaca-se por suas belezas naturais e vida cultural vibrante. A cidade é famosa por pontos turísticos como o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e as praias de Copacabana e Ipanema.

4. Porto Alegre (RS)

Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Porto Alegre é conhecida por sua cultura rica e gastronomia diversificada. A cidade oferece pontos turísticos como o Parque Farroupilha (Redenção), o Mercado Público e a Fundação Ibere Camargo.

5. Campinas (SP)

Campinas, no interior de São Paulo, abriga aproximadamente 1,2 milhão de habitantes. Destaca-se como um polo tecnológico e educacional, com instituições renomadas como a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A cidade oferece infraestrutura de qualidade e proximidade com a capital paulista. Entre os pontos turísticos, estão o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) e a Estação Cultura.

6. Belo Horizonte (MG)

A capital mineira possui aproximadamente 2,5 milhões de habitantes na região metropolitana, e é reconhecida por sua vida cultural ativa e gastronomia renomada, especialmente pelos famosos bares e a culinária mineira — ainda que a maioria destes encerrem suas atividades por volta da meia-noite. Os principais pontos turísticos incluem a Lagoa da Pampulha, o Mercado Central e a Praça da Liberdade.

Quais cidades mais sofreram com a inflação nos últimos anos?

Além da carestia, o IBGE também traz dados sobre as cidades brasileiras que tiveram inflação acima da média nacional. Ao todo foram pesquisas 16 localidades e o resultado levou em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Confira a lista:

São Luís: 6,51%

Belo Horizonte: 5,96%

Goiânia: 5,56%

Campo Grande: 5,06%

São Paulo: 5,01%

Fortaleza: 4,92%

Rio Branco: 4,91%

Aracaju: 4,81%

Belém: 4,70%

Rio de Janeiro: 4,69%

Salvador: 4,68%

Curitiba: 4,43%

Recife: 4,36%

Vitória: 4,26%

Brasília: 3,93%

Porto Alegre: 3,57%

Por que você deve saber disso?

Entender o custo de vida nas principais cidades do Brasil é essencial para quem planeja se mudar, seja por trabalho, estudos ou qualidade de vida. Um planejamento financeiro adequado pode evitar surpresas e garantir uma adaptação mais tranquila.

Além disso, cidades caras exigem uma gestão financeira mais rígida, tornando essencial avaliar despesas fixas, oportunidades de renda e a relação custo-benefício de cada local.

Esse conhecimento também é útil para empresas que desejam expandir operações e para investidores que buscam regiões com potencial de crescimento. Seja para mudança pessoal ou tomada de decisões estratégicas, compreender os impactos financeiros e estruturais de cada cidade pode fazer toda a diferença.