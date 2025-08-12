Concreto projetado para o Senna Tower seria suficente para construir 22 prédios de 20 andares

Com mais de 550 metros de altura, o icônico Senna Tower acaba de incorporar mais um item à planilha de cálculos que vai muito além de qualquer estrutura já vista no mercado imobiliário brasileiro. Para a construção do maior prédio residencial do mundo, que será erguido em Balneário Camboriú, serão necessários 133.358 metros cúbicos de concreto, o que estabelece um novo patamar para a engenharia civil no país.

Um caminhão betoneira, por exemplo, tem capacidade, em média, para oito metros cúbicos de concreto, o que exigiria nada menos do que 16.670 viagens para transportar esse volume. Se fossem colocados um atrás do outro, os caminhões, com cerca de nove metros de comprimento, formariam uma fila de 150 quilômetros, quase a distância entre Florianópolis e Blumenau.

Qualquer comparativo que se faça ganha contornos superlativos. A quantidade seria suficiente para encher 53 piscinas olímpicas de concreto, cada uma com 2,5 mil metros quadrados ou construir 22 prédios de 20 andares, com quatro apartamentos por andar. No país pentacampeão do mundo, caso fosse aplicado em um piso com 10 centímetros de espessura, cobriria uma área equivalente a 186 campos de futebol.

Diante da dimensão desta estrutura, a FG Empreendimentos oficializou, nesta terça-feira (12/8), uma aliança com duas gigantes da construção civil nacional: a Max Mór e a Votorantim Cimentos. A parceria marca o início da etapa de fornecimento de concreto de altíssimo desempenho para o residencial mais alto do planeta.

O Senna Tower exigirá padrões técnicos, estruturais e logísticos inéditos no Brasil. Para isso, será utilizado um concreto de ultra performance, fruto de um extenso processo de pesquisa e desenvolvimento liderado pela Talls Solutions — empresa do Grupo FG especializada em soluções para edifícios altos e supertalls.

“Estamos construindo mais que um edifício: estamos entregando uma declaração de capacidade técnica, inovação e ambição da engenharia brasileira ao planeta. Esse concreto simboliza uma das colunas centrais da nossa jornada. Foi concebido com os mais rigorosos critérios de segurança, durabilidade e performance. É uma entrega da engenharia nacional com padrão global”, afirma Jean Graciola, cofundador e presidente da FG Empreendimentos.

O concreto de ultra resistência desenvolvido especialmente para o projeto combina inovação aplicada com as melhores práticas internacionais. Ele atenderá a requisitos extremos de carga estrutural, durabilidade e desempenho térmico — condições indispensáveis para edificações em escala supertall. Cada etapa de sua formulação e aplicação foi pensada para suportar as forças dinâmicas envolvidas em estruturas verticais de proporções inéditas no hemisfério sul.

A operação conta com a consultoria técnica da PWD e da própria Talls Solutions, liderada pela engenheira Stéphane Domeneghini, responsável pelo projeto e por conduzir, com sua equipe, a validação rigorosa dos materiais e métodos construtivos. O trabalho em conjunto garante máxima eficiência em todas as fases da obra, desde o planejamento até a execução.

Parcerias de excelência

Com presença em 11 países e mais de 250 unidades industriais ao redor do planeta, a Votorantim Cimentos é uma das maiores companhias globais de materiais de construção. Reconhecida por sua atuação sustentável e seu compromisso com a inovação, a empresa fornecerá a matéria-prima essencial para o concreto do Senna Tower, aliando robustez, performance e confiabilidade em cada entrega.

“A participação da Votorantim Cimentos neste projeto transcende a ideia de fornecimento. Representa a união de duas marcas que compartilham os mesmos valores de excelência, responsabilidade e protagonismo. Estamos construindo um ícone, e a Votorantim é parte fundamental desse novo capítulo da engenharia brasileira”, destaca Graciola.

A Max Mohr, por sua vez, entra como responsável por toda a engenharia de concretagem, controle tecnológico e logística da operação. Com um histórico de excelência em obras de grande complexidade — como o Infinity Coast, também da FG, primeiro arranha-céu do Brasil a superar os 200 metros — a empresa reforça sua expertise ao assumir um papel central no projeto mais audacioso da engenharia nacional.

“Participar da construção do Senna Tower é um marco para a história da Max Mohr e da engenharia brasileira. Desenvolvemos, em parceria com a Talls Solutions e com o suporte técnico da Votorantim, um traço de concreto sob medida para responder às exigências dessa obra monumental. Mais do que fornecer insumos, estamos contribuindo para escrever um novo padrão global de construção vertical”, afirma Cristian Mohr, CEO da Max Mohr.

“Desde o início do Senna Tower, sabíamos que estaríamos diante de um desafio técnico sem precedentes. Cada decisão foi pensada para responder às condições mais extremas de performance e segurança. Este não é apenas um edifício: é a prova de que o Brasil pode liderar soluções inovadoras em construção vertical no cenário global”, conclui Stéphane Domeneghini, diretora executiva da Talls Solutions e engenheira responsável pelo projeto.

A companhia também mantém parceria estratégica com a ArcelorMittal — líder global e maior produtora de aço no Brasil — para o fornecimento de aço de alta resistência e soluções industrializadas, como corte e dobra e armaduras prontas soldadas, que serão aplicadas na construção do Senna Tower. com 10 cm de espessura, esse volume cobriria mais de 1,3 milhão de m² – uma área equivalente a 186 campos de futebol.