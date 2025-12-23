China anuncia pacote de medidas para estabilizar o mercado imobiliário

O ministro da Habitação e do Desenvolvimento Urbano-Rural da China, Ni Hong, anunciou nesta semana um pacote de medidas para estabilizar o mercado imobiliário do país.

As ações foram apresentadas durante uma conferência nacional realizada em Pequim e preveem políticas ajustadas à realidade de cada cidade para reduzir estoques de imóveis, adequar a oferta habitacional e ampliar o apoio financeiro ao setor.

Segundo Ni, o plano inclui o controle da nova oferta de imóveis com base nas condições locais, a revitalização de terrenos já disponíveis e o aprimoramento da oferta de moradias subsidiadas pelo governo. O ministério também pretende fortalecer o suporte financeiro às incorporadoras imobiliárias para reduzir riscos e aliviar restrições de crédito.

O ministro afirmou que os governos locais devem ajustar suas políticas de forma direcionada para atender tanto à demanda básica por moradia quanto à procura por imóveis de melhor padrão, considerando as características de cada mercado regional.

No campo das vendas, Ni destacou a priorização da comercialização de imóveis novos como estratégia para reduzir riscos de atraso na entrega. Ele também defendeu o reforço da supervisão sobre os pagamentos antecipados em projetos vendidos na planta, com o objetivo de proteger compradores e aumentar a segurança do mercado.

Além disso, o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano-Rural informou que vai aperfeiçoar o sistema do fundo de previdência habitacional e adotar medidas para melhorar os serviços imobiliários.