Após proposta de aquisição, PDG diz acreditar ter sido vítima de golpe

Nesta segunda-feira, 24, a construtora PDG Realty (PDGR3) afirmou em novo fato relevante acreditar ter sido vítima de um golpe.

Na última semana, a construtora anunciou ao mercado que havia recebido uma proposta não solicitada de aquisição da SHKP Real State Development (SHKP), holding de desenvolvimento imobiliário de Hong Kong, pelo valor de US$ 29,6 milhões. A SHKP, no entanto, negou que tenha enviado a proposta à companhia brasileira.

Na sexta-feira, 21, após o vai e vem de informações, a PDG Realty disse que iria apurar a origem da carta recebida que, supostamente, seria da holding de Hong Kong.

"A companhia reforça que está apurando a origem do expediente recebido, bem como o teor das notícias veiculadas para, se for o caso, buscar todas as medidas legais para sua proteção", afirmou à época. Agora, ela anunciou que recebeu uma nova comunicação por parte do remetente, mas dessa vez retirando a proposta.

"Nesse contexto, tendo em vista as notícias veiculadas sobre o assunto, a repentina retirada da proposta pelo remetente e a manifestação da Sun Hung Kai Properties Limited negando envolvimento no assunto, a companhia acredita que possa ter sido vítima e que a proposta e as comunicações enviadas pelo remetente podem não ser legítimas, mas apenas instrumentos utilizados na tentativa de obter informações ou vantagens indevidas", afirmou a PDG Realty em fato relevante.

A companhia reforça que continua trabalhando para verificar a origem, o contexto e as possíveis motivações do ocorrido, assim como avaliando as medidas legais cabíveis.