Pandora faz promoção e vende todos os produtos pela metade do preço

Na tradicional liquidação de início de ano, a Pandora, maior fabricante de peças de joalheria do mundo, está vendendo todos os produtos do site pela metade do preço. O desconto também abrange as lojas físicas da rede, no mesmo formato: qualquer produto, com 50% de desconto, na campanha chamada "Season Sale".

Na promoção, são mais de 1.500 produtos com desconto e a maior quantidade deles é de "charm" ou seja, pingentes. Ao todo, são mais de 1.000 produtos dessa categoria disponíveis na promoção. Durante a liquidação, que vai até o fim de janeiro, a marca também oferece frete grátis nas compras acima de R$ 900,00 e um porta-joias de brinde para quem fizer compras a partir de R$ 1.199,00.

A marca de joias tem seus designs vendidos em mais de 100 países em seis continentes e aproximadamente 7 mil pontos de venda, incluindo mais de 2.800 lojas-conceito. Fundada na Dinamarca, a companhia gerou uma receita de aproximadamente 2,5 bilhões de euros globalmente em 2020.

Veja abaixo algumas ofertas:



Charm Pendente Relíquias Da Morte - Harry Potter: de R$ 599,00 por R$ 299,50

Anel Rosé Encanto Vintage: de R$ 1.249,00 por R$ 624,50

Colar coração com Barra T E Pavé: de R$ 1.349,00 por R$ 674,50