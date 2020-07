Mercado Livre dá desconto na assinatura de HBO GO sem usar cartão

O Mercado Livre, o Mercado Pago e a unidade de negócio latino americana da HBO anunciam uma parceria. Pela primeira vez, clientes do Mercado Livre no Brasil, Argentina e México poderão fazer a assinatura de maneira direta e com descontos especiais na plataforma de streaming HBO GO, e não precisarão usar cartão de crédito ou débito para isso.

“Os usuários do Mercado Livre poderão não só acessar o conteúdo exclusivo da HBO GO de forma direta e rápida, como também fazer isso sem a necessidade de usar um cartão de crédito ou débito”, afirma Javier Figueras, vice-presidente corporativo de relações com afiliados da HBO Latin America.