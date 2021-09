Estas são as varejistas mais admiradas do Brasil, segundo IBEVAR-FIA

O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR) e a Fundação Instituto de Administração (FIA) divulga a 10ª edição do ranking de empresas varejistas mais admiradas do Brasil.

A pesquisa tem como base mais de um milhão de mensagens postadas nas redes sociais (textos e vídeos), somado ao banco de dados do IBEVAR, que possui mais de oito milhões de unidades de informação, compiladas todos os anos.

Uma vez capturadas, essas mensagens (processo de amostragem aleatória) são decodificadas e recodificadas com códigos matemáticos específicos. Os elementos passam por um processo de mineração de dados e os resultados são analisados semanticamente.

“Em épocas de crise, as palavras inovação, adaptação e reinvenção estão presentes diariamente no dialeto empresarial. Principalmente, considerando que a concorrência no varejo está cada vez mais acirrada, o que possibilita ao público escolher entre diversas marcas em diferentes segmentos. Dessa maneira, o Ranking IBEVAR-FIA tem como objetivo mostrar quais são as empresas que cativaram o consumidor ao longo do ano de maneira a colaborar com o desenvolvimento do setor”, diz Para Claudio Felisoni de Angelo, presidente do IBEVAR.

Confira a lista completa das varejistas mais admiradas do Brasil em seus segmentos:

Prêmio por segmento Empresa Alimentação Cacau Show Franquia Cacau Show Eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis Via Varejo Super e hipermercados Carrefour Material de construção Telha Norte Brinquedos Ri Happy Loja de departamentos Lojas Americanas Comércio eletrônico Lojas Americanas Moda Riachuelo Artigos para o lar Etna Farmácias e drogarias Pague Menos Atacado Atacadão Fast food Mc Donald’s Pet shop Petlove Livrarias Saraiva Esporte Centauro Beleza e cuidados pessoais Eudora

O Ranking IBEVAR-FIA trouxe ainda a categoria das empresas mais admiradas pelos funcionários como forma de medir sua satisfação nas empresas em que trabalham. De acordo com a metodologia do IBEVAR, toda a opinião dos funcionários é considerada, seja elas negativas, neutras ou positivas. Veja as premiadas:

1º lugar – Magazine Luiza

2º lugar – Lojas Zema

3º lugar – Móveis Gazin

Novas dimensões

Ainda neste ano, a edição contou com mais algumas novidades. Com a elaboração de mais quatro dimensões, que avaliam inovação, a presença das mulheres em altos cargos de liderança, os CEOs do varejo mais presentes na mídia e as companhias com melhor reação/atendimento durante a pandemia, tudo isto considerando o contexto de pandemia da covid-19. Veja as premiadas:

Empresas com maior participação das mulheres em altos cargos de liderança, como, gerência, direção e conselho

1º lugar – Renner

2º lugar – Hering

3º lugar – Marisa

Empresas com melhor reação e atendimento durante a pandemia, na perspectiva do consumidor

1º lugar – Leroy Merlin

2º lugar – Mc Donald´s

3º lugar – Magazine Luíza

Inovação no Varejo

Única premiada – Carrefour

CEOs do Varejo mais presentes na mídia: Economia e Mercado

1º lugar – Frederico Trajano Inácio Rodrigues

2º lugar – Flávio Gurgel Rocha

3º lugar – Alexandre Tadeu da Costa