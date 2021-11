Coca-Cola: campanha de Natal tem doação e retorno de ativações presenciais

A campanha global de Natal da Coca-Cola terá ações diversas, que vão de retomadas presenciais a doação de alimentos para famílias em situação de vulnerabiidade.

Neste ano, a campanha quer ressaltar que a magia do Natal acontece quando se está junto, em momentos simples e especiais como em uma ceia compartilhada.

Ancorada em um curta dirigido por Sam Brown, da Rogue Filmes, juntamente com dentsuMBRU, o vídeo comercial destaca a importância da solidariedade nos dias atuais [veja abaixo].

“A Coca-Cola tem uma ligação significativa com essa época do ano, o que faz com que sejamos conhecidos por muitos como ‘a marca que criou o Papai Noel'. Desta vez, queremos celebrar a importância da conexão e empatia entre as pessoas”, diz Poliana Sousa, líder da marca Coca-Cola na América Latina.

Entre as principais ações de 2021 estão as tradicionais Caravanas Iluminadas passando por 112 cidades do Brasil, a inauguração da Árvore de Natal na Ponte Estaiada, em São Paulo, com live de inauguração e pocket-show surpresa, duas ativações cenográficas em parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em Copacabana e Madureira e, a verdadeira magia acontecendo com a primeira edição das Caravanas Sociais, de combate à insegurança alimentar e à fome, que acontece em parceria com o Ação Cidadania.

Caravanas Sociais

Após investir mais de 20 milhões de reais em ações conectadas à segurança alimentar e combate à fome. Agora, a Coca-Cola anuncia a Caravana Social, que deve ajudar cerca de 80.000 famílias por meio de distribuição de cestas básicas pela Ação Cidadania para mais de 40 Instituições espalhadas pelo Brasil.

O Sistema Coca-Cola Brasil ainda convida o público a se juntar e ampliar o combate à fome. Basta entrar no site Natal Sem Fome 2021 e fazer a sua doação.

“A Caravana Social é uma ação de Natal que nos enche de orgulho. Nos aliamos a Ação Cidadania que tem mudado a realidade do Brasil há três décadas”, diz Katielle Haffner, gerente sênior de relações públicas, comunicação e sustentabilidade para Coca-Cola Brasil.

Maior edição da Caravana Coca-Cola

Em 2021 a Coca-Cola fará a maior caravana de Natal. Os camimhões percorrerão 112 cidades de diversos estados, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Entre as atrações, telas gigantes trazem imagens realistas, além do retorno do papai e da mamãe noel. Para evitar aglomerações, as rotas não serão divulgadas antecipadamente.

Árvore de Natal em São Paulo

A Coca-Cola Brasil e a Coca-Cola FEMSA Brasil irão inaugurar em parceria, no dia 27 de novembro, a Árvore de Natal de São Paulo, com o tema A Árvore dos Reencontros.

Alinhada a protocolos de segurança para evitar aglomerações, a tradicional árvore da cidade, que conta com o apoio da Prefeitura, permanecerá na região da Ponte Estaiada, um dos principais cartões postais da cidade.

A inauguração terá um evento de celebração online com show especial que será divulgado em breve e terá transmissão através do Instagram, YouTube e Facebook.

Luzes de Natal pela orla no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro haverá instalações de luzes de led com design do projeto por M Checon. Ao longo de 1 quilômetro, a praia de Copacabana ficará enfeitada com arcos iluminados, letreiros desejando um feliz Natal, globo brilhante e o enfeite tradicional: a árvore. Em frente ao Copacabana Palace, a árvore de Natal iluminada tem 14 metros.

Uma versão pocket da instalação ativação cenográfica também ocorre em Madureira e convida o carioca para a ressocialização, segundo a marca, segura e responsável. As instalações começam dia 25 de novembro e permanecem até dia 06 de janeiro.