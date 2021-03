Ensino à distância permite que mais pessoas cheguem ao mercado de trabalho

Segundo o levantamento do Sebrae - SP, a busca por cursos a distância cresceu 156% em 2020. As capacitações online disponibilizadas pela Instituição foram acessadas por cerca de 98 mil pessoas em 2019 e mais de 250 mil no ano passado.

Para Rafael Carvalho, COO da HeroSpark, o número de matrículas dos cursos abertos na plataforma de solução para empreendedores também cresceu e isso ocorreu devido às exigências do mercado e, também, às novas soluções conduzidas pela transformação digital. “O desemprego sempre foi um problema e durante a pandemia as pessoas perceberam a importância de ter uma boa formação. Junto disso, as empresas também investiram em acelerar as soluções, criando mais cursos, disponibilizando e divulgando em outros canais, inclusive, de forma gratuita”, avalia.

Hoje, os cursos online são mais do que uma opção para preencher o tempo, eles também se tornaram uma forma de se manter atualizado, aprender novas habilidades e uma oportunidade para retornar ao mercado de trabalho, afinal, a busca por conhecimento também significa o comprometimento com a carreira e com a evolução profissional.

Na edtech, os cursos mais buscados em 2020 foram: inteligência emocional, finanças pessoais, ciência da computação e design. Isso também reflete a atenção aos principais requisitos do mercado. O levantamento realizado pelo LinkedIn, que analisou dados de mais de 660 milhões de profissionais, concluiu que as habilidades mais exigidas por empresas no último ano foram gerenciamento de blockchain, computação na nuvem, raciocínio analítico, IA, design (UX), marketing e temas relacionados a habilidades comportamentais, como criatividade e inteligência emocional.

Segundo Carvalho, o movimento, que foi potencializado com o isolamento social, deve permanecer ainda nos próximos anos. “Antes, os cursos onlines sofriam preconceito e muitos duvidavam da sua qualidade. Hoje essa realidade mudou, devido à quantidade de benefícios e outros aprimoramentos que foram feitos já durante a pandemia”.

Entre os benefícios dos cursos à distância estão a democratização da aprendizagem, a facilidade de acesso e uma maior flexibilidade de tempo para aprendizado. O EAD também potencializa a possibilidade de adquirir múltiplos conhecimentos, acessar cursos de alta qualidade realizados por grandes profissionais ou Universidades e acaba atendendo melhor também às pessoas com dificuldades de locomoção, seja por um motivo físico ou financeiro.

“Junto com essa tendência, arrisco dizer que também teremos outros aprimoramentos, novas plataformas com gamificação e utilização de Inteligência Artificial com foco na experiência do usuário. Além disso, o modelo híbrido também será uma boa aposta, seja para cursos online como também para o funcionamento das empresas. Isso porque ele une o melhor dos dois mundos. Veremos mais acesso ao trabalho e educação, equipes e pessoas mais engajadas, flexibilidade para trabalho e estudo em qualquer hora e lugar. E, de vez em quando, matar a saudade do ‘cafezinho’ nos intervalos das atividades”, conclui Carvalho.