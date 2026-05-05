Inteligência Artificial

Veja os 10 diplomas universitários mais valiosos — um deles permite salários de 6 dígitos

Estudo revela as graduações que oferecem melhores perspectivas de remuneração e baixa taxa de desemprego; veja qual é o setor que, dentre todos os diplomas, chama mais a atenção

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07h00.

Um estudo recente analisou as perspectivas salariais e as taxas de desemprego de diferentes graduações, revelando quais são os diplomas universitários mais valiosos para quem busca boas remunerações e estabilidade no mercado de trabalho. As informações são de uma reportagem publicada pela CNBC.

A análise considerou fatores como salários médios, taxa de desemprego e a porcentagem de graduados que necessitam de diplomas avançados para prosperar em suas carreiras. Abaixo, é possível conferir a lista completa.

Estes são os 10 diplomas universitários mais valiosos

  1. Engenharia Elétrica
  2. Engenharia de Computação
  3. Engenharia de Petróleo
  4. Engenharia Aeroespacial
  5. Ciência dos Materiais
  6. Engenharia Mecânica
  7. Tecnologia de Engenharia Elétrica
  8. Mecânica de Engenharia, Física e Ciência
  9. Engenharia Química
  10. Ciência Atuarial

Entre os diplomas mais valiosos, as áreas de tecnologia chamam atenção, especialmente com o avanço e popularização da inteligência artificial.

Na visão de especialistas, a IA tem se mostrado uma força motriz por trás de inovações tecnológicas e automações que estão transformando indústrias inteiras. Por isso a demanda por profissionais capacitados nessa área aumentou e esses diplomas se tornaram ainda mais procurados e valorizados.

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Salários podem ultrapassar os US$ 100.000 anuais

Uma reportagem da CNBC revela, segundo dados do Indeed, que muitos dos cargos que exigem habilidades em IA pagam salários na casa dos seis dígitos. Nos Estados Unidos, a média salarial para essas funções é de U$ 174 mil por ano.

No Brasil, segundo um estudo da Robert Half, a média mensal pode chegar a R$ 35 mil (isso para cargos de alta gestão e em grandes empresas), o que equivale a R$ 420 mil por ano.

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