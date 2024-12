Itália multa OpenAI em €15 milhões por uso inadequado de dados pessoais no ChatGPT Decisão ocorre após investigação apontar falhas na transparência e no tratamento de informações de usuários e menores de 13 anos

ChatGPT icon displayed on a phone screen is seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on September 26, 2023. (Jakub Porzycki/Getty Images)