EXCLUSIVO: Grupo Abra, dono da Gol e da Avianca, mira US$ 500 milhões em IPO nos EUA

RESUMO ＋ O Grupo Abra, holding controladora das companhias aéreas Gol e Avianca, adiou para 2027 seu plano de IPO na Bolsa de Nova York, protocolado de forma confidencial na SEC em novembro de 2025. A oferta depende das condições de mercado e da análise do regulador americano. A Abra espera levantar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.

Escorregou para 2027 o plano de abertura de capital do Grupo Abra, controlador das companhias aéreas Gol e Avianca. O plano de se tornar uma corporation listada na Bolsa de Nova York (NYSE) é antigo. Em novembro de 2025, a holding protocolou um pedido de IPO de forma confidencial na SEC, o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O protocolo foi confirmado publicamente em dezembro.

A demora se deve ao mercado, que não decola, já que a operação depende das condições de liquidez e da análise do regulador. Mas já há um sindicato de bancos definido para coordenar a oferta. A expectativa do Grupo Abra é levantar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões com o movimento, apurou o EXAME Insight.

A preparação para o IPO ganhou corpo depois de duas mudanças importantes no grupo: a saída da Gol da recuperação judicial nos Estados Unidos e o encerramento das negociações de fusão com a Azul. A companhia brasileira concluiu seu processo de Chapter 11 em junho de 2025, após ter recorrido à proteção da Justiça americana em janeiro de 2024. A reestruturação consolidou a Abra como controladora da Gol, que passou a ter seus resultados incorporados ao balanço da holding.

Em paralelo, a Abra negociava uma combinação entre Gol e Azul, prevista em um memorando de entendimentos não vinculante assinado em janeiro de 2025. As conversas, porém, perderam ritmo com o pedido de recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos, em maio daquele ano. Em setembro, a Abra encerrou as tratativas, afirmando que não havia avanços significativos havia meses diante da prioridade dada pela concorrente ao próprio Chapter 11. Também foi encerrado o acordo de compartilhamento de voos entre as duas empresas.

Sem a combinação com a Azul, o projeto levado ao mercado americano passou a se apoiar na estrutura que reúne Gol e Avianca. O pedido confidencial à SEC veio dois meses depois do fim das negociações, abrindo uma nova etapa para a holding após a reorganização financeira de sua operação brasileira.

Em nota, o Grupo Abra diz que o plano de IPO, anteriormente comunicado, segue nos planos de "longo prazo". "Tal como acontece com qualquer transação desta natureza, o calendário dependerá das condições do mercado", diz.

No chão

A espera do Grupo Abra ocorre em um momento de pressão sobre as ações das companhias aéreas em Nova York. Entre os fechamentos de 9 e 19 de outubro, a Delta perdeu 9,2% e a Latam, 5,5% na NYSE. A Southwest, por sua vez, negociava quase 30% abaixo da máxima de 52 semanas.

A pressão aparece nos custos e nas tarifas. A Delta registrou uma alta de 62% nos gastos com combustível no terceiro trimestre, para US$ 4,1 bilhões, e reduziu sua projeção de lucro para 2026. Nos Estados Unidos, as passagens aéreas ficaram 22,4% mais caras em setembro, na comparação anual.

O preço global médio do combustível de aviação monitorado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alcançou US$ 192,44 por barril na semana passada, uma alta de 1,2% em relação à semana imediatamente anterior, impulsionado pelos impactos de conflitos no Oriente Médio.