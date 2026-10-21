EXCLUSIVO: Grupo Abra, dono da Gol e da Avianca, mira US$ 500 milhões em IPO nos EUA
Abertura de capital na Bolsa de Nova York é plano antigo, mas escorregou para 2027
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:00.
RESUMO ＋
O Grupo Abra, holding controladora das companhias aéreas Gol e Avianca, adiou para 2027 seu plano de IPO na Bolsa de Nova York, protocolado de forma confidencial na SEC em novembro de 2025. A oferta depende das condições de mercado e da análise do regulador americano. A Abra espera levantar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.
Escorregou para 2027 o plano de abertura de capital do Grupo Abra, controlador das companhias aéreas Gol e Avianca. O plano de se tornar uma corporation listada na Bolsa de Nova York (NYSE) é antigo. Em novembro de 2025, a holding protocolou um pedido de IPO de forma confidencial na SEC, o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O protocolo foi confirmado publicamente em dezembro.
A demora se deve ao mercado, que não decola, já que a operação depende das condições de liquidez e da análise do regulador. Mas já há um sindicato de bancos definido para coordenar a oferta. A expectativa do Grupo Abra é levantar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões com o movimento, apurou o EXAME Insight.
A preparação para o IPO ganhou corpo depois de duas mudanças importantes no grupo: a saída da Gol da recuperação judicial nos Estados Unidos e o encerramento das negociações de fusão com a Azul. A companhia brasileira concluiu seu processo de Chapter 11 em junho de 2025, após ter recorrido à proteção da Justiça americana em janeiro de 2024. A reestruturação consolidou a Abra como controladora da Gol, que passou a ter seus resultados incorporados ao balanço da holding.
Em paralelo, a Abra negociava uma combinação entre Gol e Azul, prevista em um memorando de entendimentos não vinculante assinado em janeiro de 2025. As conversas, porém, perderam ritmo com o pedido de recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos, em maio daquele ano. Em setembro, a Abra encerrou as tratativas, afirmando que não havia avanços significativos havia meses diante da prioridade dada pela concorrente ao próprio Chapter 11. Também foi encerrado o acordo de compartilhamento de voos entre as duas empresas.
Sem a combinação com a Azul, o projeto levado ao mercado americano passou a se apoiar na estrutura que reúne Gol e Avianca. O pedido confidencial à SEC veio dois meses depois do fim das negociações, abrindo uma nova etapa para a holding após a reorganização financeira de sua operação brasileira.
Em nota, o Grupo Abra diz que o plano de IPO, anteriormente comunicado, segue nos planos de "longo prazo". "Tal como acontece com qualquer transação desta natureza, o calendário dependerá das condições do mercado", diz.
No chão
A espera do Grupo Abra ocorre em um momento de pressão sobre as ações das companhias aéreas em Nova York. Entre os fechamentos de 9 e 19 de outubro, a Delta perdeu 9,2% e a Latam, 5,5% na NYSE. A Southwest, por sua vez, negociava quase 30% abaixo da máxima de 52 semanas.
A pressão aparece nos custos e nas tarifas. A Delta registrou uma alta de 62% nos gastos com combustível no terceiro trimestre, para US$ 4,1 bilhões, e reduziu sua projeção de lucro para 2026. Nos Estados Unidos, as passagens aéreas ficaram 22,4% mais caras em setembro, na comparação anual.
O preço global médio do combustível de aviação monitorado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alcançou US$ 192,44 por barril na semana passada, uma alta de 1,2% em relação à semana imediatamente anterior, impulsionado pelos impactos de conflitos no Oriente Médio.
'Perguntas frequentes'
Quando o Grupo Abra pretende fazer seu IPO na Bolsa de Nova York? ＋
O Grupo Abra adiou para 2027 seu plano de abertura de capital na Bolsa de Nova York. A holding protocolou o pedido de IPO de forma confidencial na SEC em novembro de 2025 e confirmou a iniciativa publicamente em dezembro.
Por que o IPO do Grupo Abra foi adiado? ＋
O IPO do Grupo Abra foi adiado por causa das condições desfavoráveis do mercado. A operação também depende da análise da SEC, embora a holding já tenha definido o sindicato de bancos que coordenará a oferta.
Quanto o Grupo Abra pretende levantar com o IPO? ＋
O Grupo Abra espera levantar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões com a abertura de capital na Bolsa de Nova York.
Quais mudanças prepararam o Grupo Abra para o IPO? ＋
A preparação avançou após a Gol concluir seu processo de Chapter 11, em junho de 2025, e o Grupo Abra encerrar as negociações de fusão com a Azul, em setembro. A reestruturação consolidou a Abra como controladora da Gol e incorporou os resultados da companhia brasileira ao balanço da holding.
Por que o Grupo Abra encerrou as negociações entre Gol e Azul? ＋
As conversas perderam ritmo após a Azul pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, em maio de 2025. Em setembro, o Grupo Abra afirmou que não havia avanços significativos havia meses diante da prioridade dada pela Azul ao próprio Chapter 11 e também encerrou o acordo de compartilhamento de voos.
Como está o mercado para as companhias aéreas em Nova York? ＋
As ações do setor estavam sob pressão: entre os fechamentos de 9 e 19 de outubro, Delta e Latam recuaram 9,2% e 5,5%, respectivamente, enquanto a Southwest negociava quase 30% abaixo da máxima de 52 semanas. Segundo a IATA, o preço global médio do combustível de aviação chegou a US$ 192,44 por barril na semana anterior, alta semanal de 1,2%.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com