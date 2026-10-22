Gestorá Ventoá compra fatia na legaltech Factum IA para avançar na recuperação de crédito judicial

Com mais de R$ 300 milhões no portfólio, a gestora Ventoá adquiriu 30% da legaltech Factum IA, especializada em recuperação de crédito de disputas judiciais. O negócio foi fechado considerando enterprise value de cerca de R$ 7 milhões.

A Factum IA foi desenvolvida com recursos limitados antes da entrada da gestora, em um modelo próximo ao bootstrap, no qual os próprios empreendedores financiam a construção do negócio. A sociedade pretende ampliar a oferta da plataforma para bancos, instituições financeiras, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), securitizadoras e escritórios de advocacia.

A aposta é em um problema que persiste mesmo depois de uma decisão judicial favorável: encontrar patrimônio do devedor para que o credor consiga receber. A legaltech cruza informações sobre pessoas, empresas, participações societárias, relações familiares e processos para identificar conexões que possam orientar a cobrança.

A legaltech estima que a Justiça encerrou o último período com 75,5 milhões de processos em tramitação e uma taxa geral de congestionamento de 62,6%. Dentro desse volume, estima-se que mais de 30 milhões de execuções estejam estagnadas por falta de bens localizados.

A paralisação dessas cobranças retém R$ 324 bilhões no setor público e R$ 232 bilhões no setor privado, somando R$ 556 bilhões em ativos represados na economia, segundo a Factum IA. “O maior desafio na recuperação de ativos no Brasil não é a ausência de decisões judiciais favoráveis, mas a distância entre ganhar um processo e efetivamente receber o valor devido”, afirma Menotti Franceschini, sócio da Ventoá.

Segundo a gestora, a plataforma já tem R$ 400 milhões em dívidas mapeadas e registra uma taxa de sucesso de 60% na localização de ativos em processos paralisados há mais de três anos. O modelo de negócios é baseado em assinaturas corporativas e no acompanhamento contínuo de carteiras. Em vez de entregar consultas isoladas, a plataforma procura conectar informações de diferentes bases, como mudanças nos quadros de sócios, vínculos entre empresas e relações entre pessoas físicas e jurídicas. “Ferramentas convencionais entregam dados pulverizados, deixando para o profissional a tarefa complexa de tentar conectar as informações manualmente”, afirma Armando Zanin, fundador da Factum IA e especialista em investigação patrimonial.

Estratégia de aquisição

Para a Ventoá, a transação faz parte de uma estratégia que combina empresas fundadas pelos próprios sócios, negócios construídos em parceria com empreendedores especializados e aportes em companhias já existentes. São 17 empresas no portfólio, com participações que ficam, em média, entre 25% e 30%.

Os mais de R$ 300 milhões correspondem ao valor dessas participações, e não ao valor integral das empresas investidas. A meta é levar o portfólio a R$ 1 bilhão em até cinco anos.

Com cerca de dois anos de atuação, a Ventoá reúne investimentos que já vinham sendo desenvolvidos pelos sócios. A experiência anterior dos empreendedores inclui a venda da Softway para a Thomson Reuters e uma saída por meio de uma operação secundária da Movile, em 2022.