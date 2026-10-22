Logo Exame.com
Empresas

Gestorá Ventoá compra fatia na legaltech Factum IA para avançar na recuperação de crédito judicial

Startup usa inteligência artificial para localizar patrimônio de devedores e já tem R$ 400 milhões em dívidas mapeadas

Menotti Franceschini, sócio da Ventoá (Divulgação/Divulgação)
Menotti Franceschini, sócio da Ventoá (Divulgação/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:00.

Com mais de R$ 300 milhões no portfólio, a gestora Ventoá adquiriu 30% da legaltech Factum IA, especializada em recuperação de crédito de disputas judiciais. O negócio foi fechado considerando enterprise value de cerca de R$ 7 milhões.

A Factum IA foi desenvolvida com recursos limitados antes da entrada da gestora, em um modelo próximo ao bootstrap, no qual os próprios empreendedores financiam a construção do negócio. A sociedade pretende ampliar a oferta da plataforma para bancos, instituições financeiras, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), securitizadoras e escritórios de advocacia.

A aposta é em um problema que persiste mesmo depois de uma decisão judicial favorável: encontrar patrimônio do devedor para que o credor consiga receber. A legaltech cruza informações sobre pessoas, empresas, participações societárias, relações familiares e processos para identificar conexões que possam orientar a cobrança.

A legaltech estima que a Justiça encerrou o último período com 75,5 milhões de processos em tramitação e uma taxa geral de congestionamento de 62,6%. Dentro desse volume, estima-se que mais de 30 milhões de execuções estejam estagnadas por falta de bens localizados.

A paralisação dessas cobranças retém R$ 324 bilhões no setor público e R$ 232 bilhões no setor privado, somando R$ 556 bilhões em ativos represados na economia, segundo a Factum IA. “O maior desafio na recuperação de ativos no Brasil não é a ausência de decisões judiciais favoráveis, mas a distância entre ganhar um processo e efetivamente receber o valor devido”, afirma Menotti Franceschini, sócio da Ventoá.

Segundo a gestora, a plataforma já tem R$ 400 milhões em dívidas mapeadas e registra uma taxa de sucesso de 60% na localização de ativos em processos paralisados há mais de três anos. O modelo de negócios é baseado em assinaturas corporativas e no acompanhamento contínuo de carteiras. Em vez de entregar consultas isoladas, a plataforma procura conectar informações de diferentes bases, como mudanças nos quadros de sócios, vínculos entre empresas e relações entre pessoas físicas e jurídicas. “Ferramentas convencionais entregam dados pulverizados, deixando para o profissional a tarefa complexa de tentar conectar as informações manualmente”, afirma Armando Zanin, fundador da Factum IA e especialista em investigação patrimonial.

Estratégia de aquisição

Para a Ventoá, a transação faz parte de uma estratégia que combina empresas fundadas pelos próprios sócios, negócios construídos em parceria com empreendedores especializados e aportes em companhias já existentes. São 17 empresas no portfólio, com participações que ficam, em média, entre 25% e 30%.

Os mais de R$ 300 milhões correspondem ao valor dessas participações, e não ao valor integral das empresas investidas. A meta é levar o portfólio a R$ 1 bilhão em até cinco anos.

Com cerca de dois anos de atuação, a Ventoá reúne investimentos que já vinham sendo desenvolvidos pelos sócios. A experiência anterior dos empreendedores inclui a venda da Softway para a Thomson Reuters e uma saída por meio de uma operação secundária da Movile, em 2022.

Para quem decide. Por quem decide.

Saiba antes. Receba o Insight no seu email

Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade

Acompanhe:

Empresas
Exclusivo
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com

Continua após a publicidade

Artigos Relacionados

Marcopolo abre avenida na Europa após vendas desacelerarem no Brasil

Marcopolo abre avenida na Europa após vendas desacelerarem no Brasil

Com aquisições no radar, Fleury vê brecha nas dificuldades de rivais para ganhar pacientes

'Não acreditamos num mundo fechado', diz deputado europeu após acordo Mercosul-UE

'Não acreditamos num mundo fechado', diz deputado europeu após acordo Mercosul-UE

Por que voltar a ser iniciante assusta quem já chegou à liderança