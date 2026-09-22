A oferta de R$ 20 milhões que Mari Saad recusou em meio à disputa pela Mascavo

A Black Rocket, sócia da Bikini Cosméticos, empresa detentora da marca Mascavo, ofereceu cerca de R$ 20 milhões pela participação da blogueira Mari Saad no negócio em abril deste ano. A proposta veio um mês depois de a influenciadora entrar na Justiça em uma disputa societária contra a holding.

A oferta previa R$ 13 milhões em uma parcela fixa e outros cerca de R$ 7 milhões em remuneração variável sobre as vendas futuras da Mascavo, com base nas projeções da empresa à época. Para receber a segunda parte, Saad teria de permanecer por 12 meses como embaixadora da marca.

A negociação não avançou. Segundo representantes da Black Rocket ouvidos pelo EXAME Insight, a resposta do consultor contratado por Saad foi curta: “não voa”. A holding afirma que não recebeu uma contraproposta formal. “Nós chegamos a fazer uma proposta para ela, que ela negou”, diz Karina Damasio, diretora de operações da Bikini.

De vendedora a compradora

Os bastidores da negociação começaram alguns meses antes. Até novembro de 2025, segundo a Black Rocket, a relação entre os sócios transcorria normalmente. Naquele mês, foi assinado um aditivo que liberava Saad para lançar outras marcas.

Em dezembro, porém, ela manifestou insatisfação com o negócio durante uma reunião do conselho e, de acordo com a holding, colocou sua participação à venda. Poucos dias depois, mudou de posição e demonstrou interesse em comprar a fatia da Black Rocket.

A holding não pretendia deixar o negócio, mas se dispôs a analisar uma oferta. As partes divergem sobre o que aconteceu a partir daí. Saad afirma que fez uma proposta. “Houve tratativas entre as partes e diferentes possibilidades foram discutidas”, diz a blogueira. A Black Rocket sustenta que nunca recebeu uma oferta formal.

A divergência acabou na Justiça. Em 9 de março deste ano, Saad e seu pai, Dario Carvalho, ingressaram com uma ação contra a Black Rocket.

Neste mês, a influenciadora tornou a briga pública ao anunciar nas redes sociais sua saída da gestão da Mascavo. Em vídeo, disse que, apesar de ser a maior acionista individual da empresa, havia perdido o controle sobre a operação e enfrentava dificuldades para acessar informações financeiras e acompanhar diferentes áreas do negócio. Também citou problemas operacionais e reclamações de consumidores envolvendo produtos da marca.

Saad deixou a gestão, mas permanece como sócia. Ela detém 50,625% da Bikini Cosméticos; seu pai possui 5,625%; e a Black Rocket, os 43,75% restantes.

Em nota, Saad afirma que “sua intenção nunca foi deixar a Mascavo, marca que idealizou, ajudou a construir e à qual associou sua imagem e sua trajetória profissional”. Segundo ela, a decisão de encerrar sua atuação na gestão ocorreu porque já não tinha o controle que considerava necessário sobre a operação, embora continuasse publicamente associada à marca.

A influenciadora diz ainda que permanece no processo judicial, no qual pediu perícias contábeis e financeiras “para esclarecer tecnicamente os fatos e permitir a correta avaliação da operação”.

A Black Rocket contesta a versão. A holding afirma que os sócios tinham acesso às contas e aos relatórios da operação e diz ter sido responsável pela totalidade dos aportes financeiros feitos no negócio. Segundo a empresa, desenvolvimento de produtos e comunicação estavam entre as atribuições de Saad.

A holding também afirma que pedidos de afastamento apresentados pela outra parte em caráter liminar não foram acolhidos. O processo continua em andamento.

A disputa pelo controle

A Mascavo é uma marca da Bikini Cosméticos, empresa criada para desenvolver e operar o negócio. É também em nome da Bikini que, segundo a Black Rocket, estão registrados no INPI os direitos marcários do portfólio.

Na ação, segundo Patrícia Barcellos, responsável pelos assuntos jurídicos da Black Rocket, Saad e o pai pedem a exclusão da holding do quadro societário e o afastamento de integrantes do conselho de administração indicados por ela.

Outro episódio entrou na disputa. A Black Rocket afirma que, no mesmo dia em que a ação foi ajuizada, Saad constituiu uma nova empresa usando “Mascavo” como nome fantasia. A holding questiona a iniciativa sob o argumento de que a marca pertence à Bikini Cosméticos.