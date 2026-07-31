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Dona da Stock Car acelera aquisições e pega carona em "efeito Bortoleto"

Grupo Veloci negocia duas aquisições de até R$ 100 milhões, quer entrar em categorias como rally e drift e sonha com IPO

Lincoln Oliveira exalta: "Cacá Bueno é um grande empreendedor da Stock Car" (Duda Bairros/Divulgação)
Lincoln Oliveira exalta: "Cacá Bueno é um grande empreendedor da Stock Car" (Duda Bairros/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 31 de julho de 2026 às 15:16.

Última atualização em 31 de julho de 2026 às 15:21.

O Grupo Veloci, que atua com negócios de automobilismo no Brasil, engatou a marcha rumo aos R$ 500 milhões em faturamento até 2030. A holding, que controla a Vicar, promotora da Stock Car, tem duas negociações avançadas para ampliar o portfólio de competições, que também inclui a Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional e TCR Brasil.

Os cheques vão até R$ 100 milhões. A expectativa é fechar uma aquisição ainda neste ano e outra no primeiro trimestre de 2027. O investimento é suportado pelo caixa da companhia, que fatura cerca de R$ 200 milhões ao ano, e pela gestora de private equity United Partners, que possui uma participação no grupo.

"Queremos estar presentes em categorias que ainda não atuamos, como rally e drift", diz Lincoln Oliveira, controlador do Grupo Veloci.

O rally é uma modalidade do automobilismo disputada em percursos cronometrados, geralmente em estradas abertas ou terrenos off-road. O drift é uma modalidade do automobilismo em que os pilotos percorrem circuitos realizando derrapagens controlada.

"Sonho em comprar categorias em outros países e fazer um IPO", diz Oliveira.

Acelerando

A Vicar, que pertence ao grupo, quer ampliar o número de rodadas da Stock Car. Atualmente, são 12 etapas no Brasil. O objetivo é fechar mais quatro corridas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, em cidades como Recife e Maceió.

Com dificuldades em homologar autódromos, o grupo quase fechou uma nova etapa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A ideia era emular o que a Fórmula 1 faz em Mônaco, uma das mais tradicionais etapas do automobilismo. Não deu certo porque Balneário Camboriú não é Mônaco. As ruas eram muito estreitas para receber carros da Stock Car.

Enquanto negocia novas etapas de sua principal categoria, o Grupo Veloci também está fechando patrocínio com uma grande montadora para abrir uma escola de mecânicos e engenheiros para formação de novos profissionais. O investimento estimado é de R$ 14 milhões e a expectativa é lançar o projeto em 2027.

Efeito Bortoleto

Além de controlador do Grupo Veloci, Lincoln Oliveira também é pai do automobilista Gabriel Bortoleto, que compete atualmente na Fórmula 1 pela equipe Audi.

Ser pai de Bortoleto não faz mal aos negócios. A volta de um brasileiro ao grid da Fórmula 1 ajudou a reacender o interesse do público pela categoria. Bortoleto, primeiro piloto titular do país desde 2017, impulsionou a audiência em 86% e engajamento nas transmissões, principalmente entre os jovens.

"Até a Globo se interessou em voltar a transmitir a competição, o que gera um efeito cascata em outras categorias do automobilismo", diz Oliveira.

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Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

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