Quiz de Mercado: responda e descubra o quanto você sabe sobre a crise na Petrobras

Nesta semana, a Petrobras foi o principal destaque no mercado financeiro. Depois de um novo reajuste nos preços da gasolina, o líder do Executivo Jair Bolsonaro decidiu trocar o presidente da estatal. O anúncio de mudança no comando foi visto pelo mercado como um aumento do risco de interferência política na companhia.

Os investidores, com receio, passaram a vender os papéis da petroleira, que registraram uma de suas maiores quedas. Diversas casas de análises de investimentos recomendaram a venda das ações da Petrobras, inclusive a Exame Invest Pro. Responda o quiz e descubra o quanto você está por dentro da crise da Petrobras nesta semana: