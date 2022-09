Vasil: o que a atualização da Cardano significa para o blockchain?

Após vários atrasos e alguns contratempos, a tão esperada atualização Vasil da Cardano finalmente foi lançada em 22 de setembro. Olhando de fora, o "hard fork" foi projetado para ajudar a melhorar a escalabilidade do ecossistema e a capacidade geral de transferência de transações, bem como avançar os aplicativos descentralizados da Cardano (dApps) capacidade de desenvolvimento.

Para comemorar o evento, um anúncio foi feito pela empresa de blockchain Input Output Hong Kong (IOHK) – que atualmente supervisiona o design, construção e manutenção da plataforma Cardano – poucos minutos após o desenvolvimento.

Para obter uma visão mais holística do que a atualização representa e seu impacto potencial na Cardano (assim como no ecossistema de criptomoedas em geral), o Cointelegraph entrou em contato com Shahaf Bar-Geffen, CEO da COTI, um protocolo para criar redes de pagamento descentralizadas e stablecoins. Na opinião dele:

“A atualização Vasil anuncia o início de uma nova era para o ecossistema Cardano e o espaço financeiro descentralizado em geral. A atualização visa melhorar a escalabilidade da rede e aprimorar os recursos de contrato inteligente da Cardano.”

Bar-Geffen observou ainda que o hard fork melhorará significativamente a eficiência do Djed, uma stablecoin algorítmica desenvolvida em conjunto pela IOHK e pelo Grupo COTI, aumentando o número de transações realizadas na plataforma Djed e, assim, ajudando a posicionar a Cardano como um dos principais concorrentes para transações de stablecoins, criptomoedas de valor estável.

Um olhar mais atento ao que Vasil tem a oferecer

Antes de olhar para os benefícios funcionais e operacionais proporcionados pelo hard fork Vasil, seria melhor entender exatamente o que é um hard fork. Em seu sentido mais básico, um hard fork é uma atualização de rede acionada quando aqueles que governam uma plataforma blockchain decidem adicionar ou corrigir determinados recursos ao ecossistema.

Em outras palavras, quando ocorre um hard fork, a rede se divide em duas versões que são executadas separadamente, onde uma versão segue os recursos e regras existentes enquanto a outra continua como uma versão atualizada da rede.

Expondo sua visão sobre os aspectos técnicos da atualização, Charmyn Ho, chefe de insights de criptomoedas da exchange de criptomoedas Bybit, disse ao Cointelegraph que, na camada de aplicação, o hard fork Vasil da Cardano visa reforçar os atuais contratos inteligentes da rede para curar uma melhor experiência tanto para os usuários quanto para os desenvolvedores, acrescentando:

“Isso levará simultaneamente a um processo de construção mais eficiente em relação às aplicações na cadeia. No nível de infraestrutura, as muitas atualizações que vêm com o hard fork Vasil permitirão que Cardano aumente seu tamanho de bloco e TPS, mantendo seu mecanismo POS.”

Ho destacou ainda que o hard fork Vasil visa não apenas melhorar a escalabilidade da cadeia e otimizar seus recursos existentes, mas também reforçar a estabilidade e a conectividade da rede. “Este é um grande e importante passo à frente para a Cardano, já que a atualização deve reduzir os custos de transação da rede e aumentar a velocidade das transações”, acrescentou.

Por fim, vale a pena notar que o Vasil não é a primeira grande atualização de rede da Cardano porque há cerca de um ano, o projeto testemunhou o lançamento de outro hard fork chamado Alonzo, projetado para permitir que os usuários concebam DApps usando contratos inteligentes. A atualização Alonzo, juntamente com muitos outros desenvolvimentos, foi a maneira da Cardano de fornecer aos usuários uma alternativa atraente à Ethereum, outra plataforma que permite o desenvolvimento contínuo de novos aplicativos usando contratos inteligentes.

Por que Vasil é tão importante?

Batizada em homenagem a um membro proeminente da comunidade Cardano que faleceu em 2021, Vasil St. Dabov, a atualização melhorará a taxa de transferência de transações, a eficiência e as velocidades de latência de blocos do ecossistema. Além disso, o hard fork verá a implementação de uma técnica chamada "pipelining diffusion", que busca melhorar os tempos de propagação de blocos enquanto aumenta a capacidade de processamento de transações da rede.

O hard fork Vasil apresentará três principais propostas de melhoria Cardano (CIPs), ou seja, CIP-31, CIP-32 e CIP-33. Nesse sentido, a CIP-31 estimulará a introdução de um novo mecanismo de entrada de referência que permitirá que os DApps acessem dados de saída transacionais sem precisar recriá-los como antes, tornando todo o processo extremamente simplificado e economizando tempo. Ao mesmo tempo, a CIP-32 foi projetado para aprimorar os níveis de descentralização nativos da Cardano, introduzindo um recurso de armazenamento de dados on-chain para os participantes da rede.

A CIP-33 tornará as transações mais leves, fazendo alterações no script de programação nativo do sistema, permitindo um processamento mais rápido e taxas reduzidas. Por fim, outra melhoria chamada CIP-40 será introduzida como parte da Vasil. Ela introduzirá um novo mecanismo de transação de saída para ajudar a melhorar a transmissão de blocos sem validação completa.

Outras atualizações incluem um aprimoramento da linguagem de programação de contrato inteligente nativa da Cardano, Plutus, que agora será mais funcionalmente avançado do que sua iteração anterior. Além disso, a Vasil também melhorará a segurança da plataforma, facilitando a interface com o modelo UTXO da Cardano (que foi construído para se assemelhar ao Bitcoin), mantendo sua carga de transação off-chain.

Efeitos potenciais na ADA

Enquanto a primeira rodada do hard fork começou em 22 de setembro, as atualizações restantes devem entrar em vigor em 27 de setembro. Nesse ponto, a segunda fase do hard fork irá redefinir o modelo de custo Plutus, que tem um efeito sobre o poder de processamento e as taxas de memória necessárias para reger os contratos inteligentes nativos da Cardano.

Além da atualização do Vasil, a equipe Cardano revelou que está trabalhando incansavelmente no desenvolvimento de sua solução de dimensionamento de camada 2 - o protocolo Hydra head - que é capaz de processar transações da blockchain Cardano enquanto ainda a utiliza como sua camada principal de segurança e liquidação.

Até este ponto, uma atualização recente da equipe Cardano revelou que havia resolvido com sucesso um problema conhecido na estrutura de nós da Hydra. Do jeito que as coisas estão, o protocolo não tem uma data de lançamento fixa. No entanto, a equipe da IOHK deu a entender que a oferta pode chegar ao mercado em algum momento no final de 2022 ou no primeiro trimestre de 2023.

Vasil estava originalmente programado para ir ao ar no início deste ano, mas enfrentou vários contratempos. Mesmo que a atualização esteja ativa agora, o ecossistema continua a sofrer com o impacto desses atrasos. Por exemplo, desde o início de 2020, a criptomoeda nativa da Cardano, ADA, continuou a testemunhar uma queda em seu volume de transações. Não apenas isso, mas do ponto de vista puramente preço-desempenho, a atualização não foi capaz de fazer muito em termos de estimular o valor do ADA, com a moeda sendo negociada a menos de 1% na semana.

Apesar da ação de preço da ADA continuar sem brilho, o fato de o ecossistema Cardano ter feito grandes avanços no ano passado mostra que o projeto parece estar preparado para grandes coisas no curto e médio prazo.

