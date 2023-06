Show de Nando Reis e Arnaldo Antunes terá NFTs com acesso a experiências exclusivas

No próximo 12 de junho, Dia dos Namorados, quem comparecer ao show de Nando Reis e Arnaldo Antunes no Rio de Janeiro poderá comprar um token não fungível (NFT) que dá acesso à itens e experiências exclusivas.

No show, os fãs poderão comprar os tokens que dão acesso a obras de arte exclusivas feitas pelos cantores, como um convite personalizado e um verso de uma música manuscrito. O evento será o primeiro a implementar a solução da TOKS startup que pretende atuar com NFTs no mercado de entretenimento e esportes. O processo de compra é “normal, como em qualquer loja online”, afirma um comunicado de imprensa.

Nando Reis, que já realizou uma série de iniciativas envolvendo a nova tecnologia, diz que "é sempre muito bom trazer os fãs para mais perto e tornar o encontro conosco ainda mais memorável”, contou Nando.

Já para Arnaldo Antunes, será a primeira vez em contato com os tokens não fungíveis. “O que me interessou é ser simples e real. Criamos uma história para o fã, que começa desde antes do show, passa pela apresentação e segue com ele, como memória e afeto depois. Vamos oferecer algo interessante, com uma tecnologia nova e simples, que de outra forma seria mais complexo gerir”, disse Arnaldo.

Tokens que desbloqueiam experiências

Se anteriormente os NFTs já foram vistos como uma forma de investimento, a tendência atual, segundo especialistas, é a de que eles sejam usados como portas de entrada para um mundo de experiências exclusivas e uma nova forma de contato entre artistas e fãs.

“Os fãs não acordam querendo comprar um NFT, mas sim a chance de viver uma experiência incrível que esses artistas vão disponibilizar. Usar um token para viabilizar a operação é apenas uma escolha tecnológica que oferece mais segurança, autenticidade e privacidade. O usuário não quer comprar tecnologia, ele quer usabilidade, algo que seja eficiente para a rotina dele”, disse Bruno Maia, cofundador da TOKS.

“Tokens são uma tecnologia que serve para fazer acesso, para autenticar a obra de arte criada e ainda para os artistas se comunicarem diretamente com seus fãs sem precisar pegar dados de ninguém, além de várias outras funcionalidades. Nada disso deve importar para quem compra. Eles querem é o momento único com o artista. E é isso que eles vão ter, de maneira simples, segura e fácil de usar”, acrescentou.

