Próxima conferência de desenvolvedores da Apple gera rumores sobre NFTs colecionáveis

Na preparação para a 33ª edição da Worldwide Developers Conference (WWDC) anual, marcada para começar em 6 de junho, a gigante da tecnologia Apple revelou planos para mostrar os desenvolvimentos de quatro novos dispositivos e modelos de software: iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterrey e watchOS 8.

Além disso, fóruns de entusiastas como o MacRumours, que centram sua cobertura em apoiar e debater o progresso da Apple, descobriram que, clicando nos personagens Memoji, um modo de realidade aumentada é revelado com três personagens de cards de troca disponíveis para serem reivindicados.

Os personagens Memoji tornaram-se um elemento consistente na estratégia de marca do consumidor da Apple nos últimos anos, já que a empresa reconheceu a afiliação cultural para memes e marketing de mascote.

Na WWDC, espera-se que esses cards sejam posicionados como elementos Web2 usados ​​exclusivamente para fins colecionáveis, sem valor intrínseco ou negociável.

No entanto, por causa de sua semelhança visual com os avatares do CloneX da RTFKT Studios e os cards animados do VeeFriends Series 2 de Gary Vaynerchuk, o recurso easter egg provocou algumas especulações na comunidade de tokens não fungíveis (NFTs) sobre o potencial de futuros NFTs da Apple.

Durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Apple, o CEO Tim Cook compartilhou o otimismo com a adoção social de tecnologias de realidade aumentada e metaverso, descrevendo as intenções da empresa de “investir adequadamente” no setor emergente.

O headset de realidade mista da Apple, oferecendo funcionalidades virtuais e aumentadas, estava programado para ser lançado durante a conferência WWDC, mas depois de enfrentar contratempos técnicos no desenvolvimento, essa perspectiva parece improvável.

A empresa solicitou recentemente uma licença de marca registrada para o RealityOS, que é supostamente o software operacional para o headset de realidade mista.

