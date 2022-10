​​Parceria entre Microsoft e Meta leva aplicativos do Office 365 para o metaverso

A Meta Platforms fez uma parceria com a gigante de tecnologia Microsoft para trazer uma gama de produtos Microsoft Office 365 para a plataforma de realidade virtual (VR) do Meta, com o objetivo de atrair empresas para trabalhar em ambientes virtuais.

Durante a palestra do Meta Connect 2022 em 11 de outubro, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que seu aplicativo de videochamada Teams se integraria ao “Quest” do Meta e ao recém-lançado headset “Quest Pro” VR, permitindo que as pessoas se reunissem em um espaço virtual semelhante a uma sala de reuniões.

Aplicativos de produtividade familiares da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e SharePoint, também serão disponibilizados no VR do Meta. A funcionalidade futura adicionada por Nadella incluiria a capacidade de transmitir um computador Windows Cloud para os headsets do Meta.

Os aplicativos de gerenciamento de identidade e dispositivos móveis de nível empresarial da Microsoft serão compatíveis com os headsets Quest e Quest Pro do Meta, disse Nadella, permitindo que as empresas gerenciem e assegurem headsets VR em suas redes corporativas, assim como fariam com computadores ou telefones.

O Meta está apostando que seu headset Quest Pro, repleto de novos recursos, atrairá os usuários para um dia de trabalho virtual. A empresa afirma que o novo equipamento é mais confortável, tem melhor desempenho e clareza aprimorada com maior resolução em relação ao headset existente.

O Quest Pro também tem feedback “mais intuitivo” em seus controladores de mão e o que é chamado de “rastreamento de expressão em tempo real”, no qual o avatar virtual do usuário imita as expressões faciais, como sorrisos e piscadelas, de sua contraparte na vida real.

Na palestra, Nadella disse que a pandemia trouxe uma chance “única na vida” em ambientes de trabalho anteriormente baseados em escritório, referindo-se às políticas de trabalho remoto em andamento implementadas pela primeira vez devido às restrições do COVID-19.

“Estamos trazendo a experiência de reunião imersiva do Microsoft Teams para o Meta Quest, a fim de oferecer às pessoas novas maneiras de se conectarem”, disse Nadella, acrescentando: “Agora, você pode se conectar, compartilhar e colaborar como se estivessem juntos em pessoa."

“À medida que o trabalho presencial aumenta, queremos que todos tenham a capacidade de sentir que estão presentes”, acrescentou Mark Zuckerberg, CEO da Meta.

O Microsoft Teams também será compatível com o espaço VR do Meta para reuniões de negócios chamado Horizon Workrooms. Zuckerberg disse que essa experiência entre dispositivos será “a base do escritório virtual do futuro”.

Desde que a empresa mudou seu nome de Facebook para Meta no ano passado, seu foco e recursos mudaram fortemente para a construção do que Zuckerberg chama de metaverso “aberto” e “interoperável”.

Não ficou barato com o braço de pesquisa e desenvolvimento da empresa, Reality Labs, queimando bilhões de dólares para apresentar o hardware e os mundos virtuais necessários, gastando US$ 5,7 bilhões até agora somente em 2022.

Apesar das perdas, Zuckerberg foi inflexível sobre a “grande oportunidade” em uma teleconferência de resultados do segundo trimestre de julho, mesmo reconhecendo que essas perdas podem continuar por vários anos.

