Os fatores que impulsionaram a adoção das criptomoedas na América Latina em 2022

Inflação, remessas internacionais, tokenização de ativos e tokens não fungíveis (NFTs) foram os principais impulsionadores da adoção de criptomoedas na América Latina em 2022, disseram fontes da região ao Cointelegraph, acrescentando que houve exemplos interessantes de progresso em muitos países.

A América Latina respondeu por 9,1% do valor global de criptomoedas movimentado em 2022, atingindo US$ 562 bilhões entre julho de 2021 e junho de 2022 — o que representou um crescimento de 40% no período. Quatro países latino-americanos foram classificados entre os principais adotantes de criptomoedas no último Índice Global de Adoção da Chainalysis.

Grandes progressos contribuíram para esses resultados nos últimos 12 meses. As autoridades monetárias locais têm trabalhado em projetos de moedas digitais de banco central (CBDCs), implementando padrões para operações comerciais e esclarecendo regulamentos.

Enquanto isso, muitas empresas na América Latina têm explorado maneiras de utilizar a tecnologia blockchain e os ativos digitais para resolver os vários desafios que os países da região enfrentam.

"A região está repleta de oportunidades para a adoção de criptomoedas", observou um porta-voz da exchange de criptomoedas Bitso, que opera no Brasil e na Argentina, entre outros países da América Central, acrescentando que:

"Tanto para a Argentina quanto para a Colômbia, os impactos da inflação levaram muitas pessoas a usar a criptomoeda. Para a Colômbia, as remessas internacionais são outro importante impulsionador da adoção, superando até mesmo o carvão como impulsionador da receita em dólares do país em 2022, de acordo com um relatório do Banco de Bogotá."

Cripto Latam

O banco central do país está agendando para 2023 os primeiros testes de sua CBDC, que em 2024 deverá ser implementada para uso pelos mais de 200 milhões de habitantes do país. Além disso, um projeto de lei aprovado recentemente regulamentará os provedores de ativos virtuais após anos de discussões no Congresso.

"O Brasil tem sido um ator importante na história da criptoeconomia na América Latina por vários motivos: adoção institucional, avanços regulatórios e adesão do público em geral. Nesse sentido, o envolvimento do setor público é inevitável – isso representa um movimento extremamente positivo, que potencializa a indústria de criptoativos ao mesmo tempo em que oferece maior segurança aos investidores", observou Fabrício Tota, diretor do Mercado Bitcoin.

A Colômbia também planeja implementar a sua própria moeda digital de banco central, com o objetivo de aumentar a transparência e evitar a evasão fiscal, que é estimada em cerca de 8% do produto interno bruto do país. No Chile, o banco central adiou os planos de emissão do peso chileno digital com o objetivo de fazer uma análise mais profunda dos benefícios e riscos do sistema.

Para combater a inflação na Argentina, cidades como Buenos Aires e Mendonza passaram a aceitar criptomoedas para pagamento de impostos. Ao mesmo tempo, a Província de Santa Fé planeja implementar atividades de mineração de criptomoedas para arrecadar fundos para reforma de sua infraestrutura ferroviária. Essas podem ser iniciativas oportunas, uma vez que a taxa de inflação anual da Argentina deve chegar a 73,5% no final de 2022, de acordo com os palestrantes da FocusEconomics.

"A Argentina está se tornando um centro para atrair desenvolvimento tecnológico e recursos do resto do mundo para a América Latina", disse Ryan Dennis, gerente sênior da Stellar Development Foundation. “Parte desses recursos flui naturalmente para o desenvolvimento de infraestrutura baseada em blockchain com um grande número de startups que atuam no setor surgindo no país. Portanto, há um número crescente de desenvolvedores e fundadores trabalhando juntos em blockchain e criptomoedas aqui”.

Tokenização

O espaço cripto latino-americano também se beneficiou da tokenização de produtos de investimento, permitindo que muitos investidores acessem produtos que antes estavam disponíveis apenas para grandes players. "A tokenização de ativos digitais tem crescido nos últimos anos", incluindo ativos como títulos corporativos e dívidas imobiliárias, observou Dennis.

Outro motivo que contribui para o aumento da tokenização de ativos financeiros são as altas taxas de juros na região. A maioria dos países latino-americanos tem taxas de juros de dois dígitos, o que leva os investidores a buscar ativos com retornos mais previsíveis e menor volatilidade. Este é um cenário ideal para empresas financeiras que trabalham com soluções de tokenização e finanças descentralizadas (DeFi).

A tokenização de música e arte também está em alta na América Latina. "Uma revolução que aconteceu na América Latina está dando aos artistas uma janela para o mundo da Web3", explicou Dennis. "Há muitos artistas que conseguiram sair de suas comunidades locais e de seus países para se tornarem reconhecidos internacionalmente. Isso é enorme."

Os desafios da indústria cripto na região são semelhantes aos vistos em todo o mundo: falta de educação sobre a tecnologia blockchain, a regulamentação é insuficiente e há um déficit de confiança. “As empresas e projetos que liderarão o espaço cripto na América Latina no próximo ano serão as empresas que abordam cuidadosamente questões de transparência e confiança”, observou o porta-voz da Bitso.

