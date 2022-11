Nike lança plataforma de Web3 e anuncia primeira coleção de NFTs para 2023

A Nike, uma das maiores fabricantes de calçados e roupas do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 14, o lançamento do .SWOOSH, uma plataforma de Web3 que representa o início do movimento da empresa em direção ao mundo dos tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

De acordo com a empresa, a plataforma buscará "empoderar atletas e entregar o futuro do esporte criando uma nova comunidade e experiência digital inclusiva e um lar para as criações virtuais da Nike".

Na plataforma, os usuários vão poder aprender, coletar e co-criar objetos virtuais interativos, incluindo roupas e sapatos. Atualmente, o projeto está em uma versão de testes, e os interessados vão poder se registrar a partir desde mês.

A ideia da empresa é, ao longo de 2023, "expandir a plataforma convidando uma comunidade diversificada e equitativa e, em seguida, lançar sua primeira coleção digital - moldada por seus membros".

Segundo a Nike, ganhadores do concurso para definir quem ajudará a criar futuras coleções terão direito a ganhar royalties dos produtos digitais que forem criados e comercializados.

No Twitter, a empresa responsável pelo blockchain Polygon revelou que a rede será usada pela Nike para desenvolver a primeira coleção de NFTs da companhia. "Este é o primeiro passo da jornada deles, e mal podemos esperar para ver como a Nike engaja sua comunidade por meio de Web3", destacou o post.

Em comunicado, a Nike destacou que pretende "expandir a definição de esporte — e servir ao seu futuro — democratizando a experiência Web3 para que todos possam colecionar, criar e possuir um pedaço desse novo mundo digital".

O responsável pelo estúdio virtual da Nike, Ron Faris, afirma que a empresa está "moldando um mercado do futuro com uma plataforma acessível para aqueles curiosos sobre a Web3. Neste novo espaço, a comunidade .SWOOSH e a Nike podem criar, compartilhar e se beneficiar juntas".

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok