Morando com os pais, jovem movimenta US$ 2 bilhões em cripto e tem lucro de US$ 7 milhões

Darren Nguyen mora com os pais nos arredores de Sydney, na Austrália. Apesar da vida aparentemente simples, o jovem de 25 anos movimentou US$ 2 bilhões em criptomoedas e lucrou US$ 7 milhões com o investimento, de acordo com registros públicos da Comissão de Investimentos e Valores Mobiliários da Austrália.

Tudo isso teria acontecido em 2021, segundo informações do portal The Australian. Os valores surpreendentes teriam sido movimentados por uma empresa registrada no nome de Nguyen e sediada na própria casa de seus pais, a PO Street Capital.

Supostamente fundada em junho de 2018, a PO Street Capital realizava negociações de criptomoedas e teve seus dados do ano de 2021 arquivados com a instituição governamental australiana apenas no final de 2022.

Referentes ao ano fiscal de 2021, que na Austrália se encerra no mês de junho, os dados revelam um lucro de US$ 7 milhões após a movimentação de US$ 2 bilhões. O lucro da PO Street Capital naquele ano foi 1.400% maior do que no ano anterior, em que a empresa registrou o lucro de US$ 460 mil.

Neste mesmo período, as criptomoedas passavam por um momento muito melhor do que o atual. O bitcoin mais do que triplicou seu valor, enquanto o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, subiu 865%.

No momento, ambas as criptomoedas apresentam queda expressiva após o ano de 2022 ter sido marcado por acontecimentos negativos na economia mundial e dentro do próprio setor, que registrou uma série de falências.

Nesta terça-feira, 3, bitcoin e ether registram queda de aproximadamente 75% desde sua máxima histórica em novembro de 2021, segundo dados do CoinMarketCap.

Quanto aos resultados de 2022 da PO Street Capital, dados ainda não revelam se a situação da empresa de Darren Nguyen se manteve favorável. Além disso, especialistas apontam que o jovem de 25 anos provavelmente conseguiu negociar um volume tão alto de dinheiro graças à alavancagem, método que envolve o investimento de valores mais altos do que se tem em caixa e oferece riscos ainda maiores.

