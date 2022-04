Meta Horizon: o metaverso do Facebook é o mais caro do mundo

A Meta Platforms, ou o antigo Facebook, anunciou em meados de abril que planeja cobrar taxas de até 47,5% para transações que ocorrem em mundos virtuais hospedados em suas plataformas. Os criadores nos mundos virtuais hospedados pelo Meta poderão vender produtos digitais aos usuários.

Essas vendas estarão sujeitas a uma taxa de plataforma de 30% da Meta Quest Store — onde os usuários do headset de realidade virtual da Meta compram jogos e aplicativos — além de uma taxa de até 17,5% para os itens comercializados no Horizon.

O anúncio reacendeu o debate sobre centralização e descentralização na comunidade cripto. Acompanhe a discussão para saber por que, apesar te todas as críticas, essa pode ser uma estratégia bem-sucedida feita pela Meta.

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa fazem uma introdução sobre metaverso e realidade virtual, avançando para um debate mais profundo sobre a estratégia da empresa frente às iniciativas de metaverso descentralizados, como The Sandbox, Decentraland e Somnium Space.

