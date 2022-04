Mastercard quer emitir cartões no metaverso, revelam patentes

A Mastercard, uma das maiores processadoras de pagamentos do mundo, aplicou para 15 patentes relacionadas a cripto e ao metaverso. Os pedidos sugerem que a empresa está planejando seu sistema de pagamentos para o mundo virtual, usando seus cartões e até NFTs próprios. O movimento segue o de outras empresa de ramos variados, que enxergam o mundo virtual como o futuro do comércio.

Esses pedidos, feitos originalmente no dia 4 desse mês, incluem também um marketplace para criptoativos em geral, além de cartões virtuais que serviriam para pagamentos no metaverso - tanto de crédito, débito e até pré-pagos-.

Outro pedido detalha planos para arquivos de música baixáveis com lastro em NFTs, assim como outros arquivos de mídia como artes digitais, textos, áudios e vídeos.

“Estamos continuamente procurando por oportunidades de entregar experiências novas e únicas para nossos usuários. Esses pedidos são simplesmente parte desse esforço, garantindo que a proteção de nossas marcas registradas se alastre para o metaverso”, disse um porta-voz da empresa à Insider.

Pouco tempo depois, a companhia fez novos pedidos, dessa vez relacionados a eventos e performances no mundo virtual, com foco nas finanças, criptoativos e NFTs. Esse tipo de evento é um dos que mais crescem dentro do universo virtual - recentemente, o Fashion Week do Descentraland levou marcas como Dolce & Gabana a mostar suas novas coleções feitas para a realidade paralela.

A maior concorrente da Mastercard, a Visa, também está de olho nesse mercado. No final do ano passado, o head de criptoativos da bandeira californiana contou ao Future of Money os planos da companhia para o futuro. Segundo ele, o mercado cripto e blockchain estava “apenas começando” e ressaltou o quanto isso é importante, já que os números já são expressivos, o crescimento é acelerado, e tudo isso mostra quanta coisa ainda pode acontecer.

O metavaerso é um dos campos mais visados por grandes empresas para possível expansão, como evidenciado pela pesquisa da Gartner, consultoria de tecnologia que afirma :até 2026, quase 2 bilhões de pessoas farão parte do metaverso.

